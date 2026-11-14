A temperatura do corpo humano está a descer e os cientistas querem perceber porquê

Desde sempre, aprendemos que a temperatura normal do corpo humano é de 37 °C, verdade? Contudo, a ciência está a demonstrar que esta referência poderá estar desatualizada. Sim, algo se passa com o nosso corpo e os cientistas estão intrigados com isso!

Estudos realizados ao longo dos últimos anos revelam que a temperatura média do ser humano tem vindo a diminuir, uma mudança fisiológica que está a levantar novas questões sobre a nossa saúde, metabolismo e até longevidade.

Estamos realmente a ficar mais frios?

A referência dos 37 °C remonta ao século XIX, quando o médico alemão Carl Reinhold August Wunderlich estabeleceu aquele que viria a tornar-se o valor universalmente aceite para a temperatura corporal normal.

Mas uma investigação da Universidade de Stanford, publicada na revista científica eLife, analisou 677.423 medições de temperatura, recolhidas em diferentes períodos históricos, desde o século XIX até 2017.

Os resultados revelaram uma tendência surpreendente, isto é, a temperatura média do corpo diminuiu aproximadamente 0,03 °C por década de nascimento.

Segundo os investigadores, os homens nascidos no início do século XIX apresentavam temperaturas médias cerca de 0,59 °C superiores às dos homens nascidos no final do século XX. Nas mulheres, a redução estimada foi de 0,32 °C desde finais do século XIX.

Não se trata apenas de termómetros mais modernos ou de diferenças nos métodos de medição. Os cientistas identificaram a mesma tendência descendente dentro dos próprios conjuntos históricos de dados.

Afinal, qual é a temperatura normal do corpo humano?

Um segundo estudo de Stanford, publicado em 2023 na revista JAMA Internal Medicine, analisou mais de 618 mil registos de consultas médicas, utilizando algoritmos para identificar temperaturas consideradas normais.

Os investigadores defendem que não existe uma temperatura normal única para todas as pessoas. Os valores podem variar ao longo do dia e em função das características individuais. Por isso, os 37 °C não devem ser vistos como uma referência absoluta.

Porque está a temperatura do nosso corpo a diminuir?

Uma das explicações mais consistentes está relacionada com a diminuição das infeções e dos processos inflamatórios. Há 150 anos, as pessoas estavam muito mais expostas a doenças infecciosas, condições sanitárias deficientes e inflamações persistentes.

Estas situações obrigavam o sistema imunitário a trabalhar mais intensamente, aumentando o consumo energético e a produção de calor. Atualmente, a vacinação, os antibióticos, a higiene e a melhoria das condições de vida reduziram parte dessa pressão sobre o organismo.

Outra possível explicação está relacionada com o conforto térmico. Passamos muito mais tempo em edifícios aquecidos ou climatizados, o que reduz a energia necessária para manter a temperatura corporal estável. Contudo, estas hipóteses ainda não explicam completamente o fenómeno.

Um estudo realizado entre populações indígenas Tsimane, na Bolívia, identificou uma descida de aproximadamente 37 °C para 36,5 °C em apenas 16 anos, até 2018. Mesmo considerando infeções e alterações nos estilos de vida, os investigadores não conseguiram explicar toda a redução observada.

O aquecimento global poderá estar a mudar a nossa temperatura?

Uma investigação publicada em fevereiro de 2026 na revista científica Medical Hypotheses apresenta uma possibilidade adicional. Segundo o estudo, o aumento da temperatura ambiente, associado às alterações climáticas, poderá estar a provocar adaptações fisiológicas nos mecanismos responsáveis pela regulação térmica.

A exposição prolongada a ambientes mais quentes poderá contribuir para alterar os pontos de regulação da temperatura interna do organismo. Contudo, esta explicação continua a ser uma hipótese científica, não uma conclusão demonstrada.

São necessários estudos adicionais para determinar se o aquecimento global está efetivamente relacionado com a descida histórica da temperatura corporal.

Ter o corpo mais frio poderá ajudar-nos a viver mais anos?

Esta é outra questão que começa a despertar interesse. Um estudo publicado na revista Nature, a 21 de outubro de 2026, identificou um mecanismo molecular através do qual temperaturas moderadamente baixas podem favorecer a longevidade.

Em experiências com o organismo Caenorhabditis elegans, os investigadores descobriram que o frio ativa uma via metabólica relacionada com a produção de di-hidrobiopterina (BH2).

Este processo ajuda a preservar o funcionamento das proteínas e a limitar a formação de agregados associados ao envelhecimento celular.

Os investigadores observaram ainda efeitos sobre a agregação de determinadas proteínas em células humanas estudadas em laboratório. No entanto, estes resultados não demonstram que uma temperatura corporal naturalmente mais baixa aumente a esperança de vida dos seres humanos.

Estamos perante uma evolução do corpo humano?

Os dados disponíveis apontam para uma mudança fisiológica real em algumas populações, embora ainda não seja possível afirmar que toda a humanidade esteja a arrefecer ao mesmo ritmo.

A diminuição das infeções, a evolução do metabolismo, as condições ambientais e as alterações dos estilos de vida poderão estar a contribuir para esta transformação.

Também importa distinguir uma temperatura naturalmente inferior a 37 °C de uma situação clínica de hipotermia, que corresponde a uma descida perigosa da temperatura corporal central, geralmente abaixo dos 35 °C.

O mais interessante é que o corpo humano poderá estar a adaptar-se às profundas alterações que introduzimos no ambiente ao longo dos últimos dois séculos.

E uma medida tão simples como a temperatura corporal poderá ajudar a compreender melhor essas transformações.