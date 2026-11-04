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Ciência

Telescópio da NASA despenha-se hoje na Terra, depois de 22 anos no espaço

1 Comentário

O observatório Neil Gehrels Swift, da NASA, com cerca de 1450 kg, tem a reentrada na atmosfera prevista para esta quarta-feira, após 22 anos de serviço no espaço.

O Swift foi lançado em novembro de 2004 para estudar os gamma-ray bursts, as explosões mais energéticas do universo, e cumpriu quase 22 anos de operação, muito mais do que os dois anos para os quais a missão fora concebida. A descida deve-se ao aumento da atividade solar, que atingiu o pico do seu ciclo de 11 anos em 2024 e fez expandir a atmosfera superior da Terra, intensificando o atrito sobre o satélite.

A 20 de outubro, com a altitude reduzida a 275 km, a nave entrou em modo de segurança por já não conseguir compensar o arrasto, e a equipa da Penn State, parceira da NASA no projeto, enviou o comando final de desativação.

O resgate que não chegou a capturar o telescópio

Em setembro de 2025, a NASA contratou a Katalyst Space Technologies para tentar elevar o Swift para uma órbita estável através da nave LINK, lançada a 3 de julho.

A LINK entrou em rotação descontrolada pouco depois do lançamento e, apesar de os engenheiros terem conseguido reduzi-la e recuperar o controlo da nave, a NASA e a Katalyst anunciaram, a 19 de agosto, que a tentativa de captura e elevação da órbita estava cancelada, o que deixou a reentrada como desfecho inevitável.

⬆️ Um foguetão Boeing Delta II descolou, a transportar a sonda espacial Swift da NASA para o espaço, a partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Crédito: NASA

Quando e onde deverá cair

Por ser uma reentrada não controlada, as previsões têm margens de erro de várias horas e divergiam entre si. Convertidas para a hora de Portugal continental, a Força Espacial dos Estados Unidos apontava inicialmente para as 8h30, com uma incerteza de 11 horas, a Aerospace Corporation para as 10h19, com margem de duas horas para cada lado, e uma projeção posterior da Força Espacial para as 12h42, com a mesma margem.

A agência espacial sul-coreana, com base numa análise do instituto KASI, previa as 11h46, também com duas horas de margem. Para já, não há qualquer dado que confirme que a reentrada na atmosfera já ocorreu.

Os destroços do observatório Neil Gehrels Swift poderão cair numa faixa entre 20,6° de latitude norte e 20,6° de latitude sul, que inclui grandes extensões de oceano e partes da América Central e do Sul, da África Central, do sul da Índia, do Sudeste Asiático e do norte da Austrália, ficando Portugal fora dessa zona.

A NASA espera que a maior parte da nave se desintegre, mas que alguns componentes sobrevivam, com o investigador principal da missão, Brad Cenko, a referir peças em tungsténio e partes dos espelhos. O risco de danos para alguém foi estimado pela NASA em cerca de 1 em 2100, acima do limite de 1 em 10.000 que as normas atuais de mitigação de detritos orbitais, atualizadas em 2019, impõem a reentradas não controladas, segundo a Aerospace Corporation.

O próximo é o Hubble

Entretanto, a NASA já pediu propostas a empresas comerciais sobre como elevar, reparar ou prolongar a vida do telescópio Hubble, cuja análise indica 10% de probabilidade de reentrada até 2032 e 50% até 2033, sem substituto previsto antes da década de 2040.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
nasa Swift telescópio

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Comentários

1
  1. CI
    CIéqueébom

    A Nasa faz material de qualidade.

    A chanfalha da Starlink não durará mais de 5 anos. Até há satélites novos a cair.

    Responder

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