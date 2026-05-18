Tecnologia portuguesa ajuda brasileiros a salvar bebés prematuros

Uma equipa de investigadores brasileiros desenvolveu um dispositivo médico inovador que consegue avaliar, em poucos segundos, a maturidade de bebés recém-nascidos através da pele.

O equipamento, chamado PreemieTest, já foi aprovado para utilização no sistema público de saúde brasileiro e poderá tornar-se crucial em regiões remotas, onde o acesso a ecografias e cuidados neonatais especializados é limitado.

A notícia foi avançada pela imprensa brasileira, mas a investigação conduzida pelo Pplware permite perceber melhor como funciona esta tecnologia, quem está por trás do projeto e qual a ligação portuguesa mencionada.

O que é o PreemieTest?

O PreemieTest é um pequeno leitor ótico portátil desenvolvido por investigadores da Universidade Federal de Minas Gerais.

O dispositivo é colocado no pé do bebé e utiliza luz para analisar propriedades da pele neonatal. A partir dessa leitura, o sistema consegue estimar:

idade gestacional

maturidade pulmonar

risco de complicações respiratórias

necessidade de internamento neonatal

Tudo isto acontece em segundos, sem radiação e sem causar dor ao recém-nascido.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, esta tecnologia é especialmente importante quando:

a mãe não realizou ecografias durante a gravidez

não existe informação fiável sobre a gestação

o parto acontece em regiões isoladas

o nascimento ocorre fora do ambiente hospitalar

A tecnologia portuguesa que ajudou no projeto

O detalhe mais interessante desta investigação está na origem científica da tecnologia utilizada.

O sistema baseia-se em técnicas óticas e análise biomédica da pele inspiradas em estudos desenvolvidos anteriormente em colaboração com investigadores portugueses ligados à área da biofotónica e instrumentação médica.

A cooperação científica entre Portugal e Brasil permitiu desenvolver sensores capazes de medir propriedades óticas da pele humana através da refração da luz.

Embora o equipamento seja apresentado como tecnologia brasileira, várias publicações associadas ao projeto indicam influência direta de investigação portuguesa na componente ótica e nos modelos de leitura da pele neonatal.

O projeto foi liderado pelo físico Rodney Guimarães e pela médica Zilma Reis, investigadores associados à Faculdade de Medicina da UFMG.

Porque é que esta tecnologia pode salvar vidas?

A prematuridade continua a ser uma das principais causas de mortalidade neonatal no mundo.

No Brasil, entre 2024 e 2025, foram registados mais de 487 mil nascimentos prematuros, representando cerca de 12,3% dos nascimentos no país.

O problema agrava-se em zonas afastadas dos grandes centros urbanos, onde muitos hospitais não possuem ecógrafos avançados, especialistas neonatais ou unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Nesses cenários, saber rapidamente a idade gestacional real do bebé pode ser decisivo para administrar oxigénio, iniciar suporte ventilatório, transferir o recém-nascido para outra unidade e evitar complicações respiratórias graves.

O PreemieTest pretende precisamente preencher essa lacuna.

O dispositivo já foi aprovado pelo sistema público brasileiro

A tecnologia foi oficialmente incorporada pelo SUS, o sistema público de saúde brasileiro, após validação da Conitec, entidade responsável pela avaliação de novas tecnologias médicas no país.

O Ministério da Saúde do Brasil confirmou que os primeiros equipamentos deverão começar a ser distribuídos à rede pública num prazo de até 180 dias após a aprovação oficial.

Segundo o governo brasileiro, o dispositivo já foi testado:

em hospitais urbanos

em regiões remotas da Amazónia

em territórios indígenas

em zonas com acesso médico limitado

Os testes demonstraram boa aceitação por parte das equipas médicas e elevada viabilidade operacional.

Ciência lusófona está a ganhar relevância na saúde

O caso do PreemieTest mostra um fenómeno cada vez mais relevante: a colaboração tecnológica entre países lusófonos.

Portugal possui investigação consolidada em áreas como biofotónica, sensores biomédicos, inteligência artificial médica e processamento ótico.

Já o Brasil apresenta enorme capacidade de validação clínica e implementação em larga escala através do SUS.

A combinação destas competências poderá acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias médicas acessíveis para países de língua portuguesa.

Uma inovação simples, mas potencialmente revolucionária

Apesar da aparência discreta, o PreemieTest poderá transformar a forma como muitos recém-nascidos são avaliados logo após o parto.

A possibilidade de obter dados críticos através de um pequeno sensor ótico portátil poderá reduzir erros clínicos, acelerar diagnósticos e aumentar hipóteses de sobrevivência em bebés prematuros.

E o mais interessante é que esta inovação nasceu de colaboração científica no espaço lusófono, mostrando como Portugal continua a ter influência relevante em áreas tecnológicas altamente especializadas.