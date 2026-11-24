A Lua Cheia de novembro coincide com uma passagem relativamente próxima da Terra e dá origem à Superlua do Castor, um fenómeno que pode ser observado a partir de Portugal sem telescópio, desde que o estado do tempo o permita.

A Superlua do Castor atinge o momento de Lua Cheia esta terça-feira, às 14h53 (hora de Portugal continental), o que significa que o instante exato ocorre ainda de dia, pelo que o que se vê ao anoitecer é uma Lua já praticamente cheia, tal como aconteceu na noite de 23 de novembro e acontecerá na de 25. Esta é a segunda Superlua de 2026, depois da de janeiro, e, segundo a Space, a primeira de uma sequência de quatro consecutivas que se prolonga até fevereiro de 2027.

O que é a Superlua do Castor?

“Lua do Castor” é a designação tradicional da Lua Cheia de novembro, associada à época em que estes animais intensificam a preparação dos abrigos e das reservas de alimento para o inverno, pelo que se trata de um nome sazonal e não de uma característica física da Lua.

O prefixo “super” resulta de a Lua Cheia ocorrer quando o satélite se encontra relativamente perto da Terra, uma vez que a sua órbita é elíptica e a distância entre os dois corpos varia ao longo do percurso, sendo o perigeu o ponto mais próximo e o apogeu o mais afastado. No caso desta Superlua, a distância será de cerca de 360.800 quilómetros, abaixo da média de aproximadamente 384.400 quilómetros.

De acordo com a NASA, uma Superlua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua Cheia no apogeu, mas esta comparação é feita com o extremo oposto da órbita e, face a uma Lua Cheia média, a diferença ronda os 6,5% no tamanho e os 13,5% no brilho, pelo que pode ser difícil de notar a olho nu.

Nestas noites, a Lua estará próxima de dois aglomerados de estrelas da constelação do Touro, as Plêiades e as Híades. As Plêiades podem ser vistas a olho nu em condições favoráveis, embora o brilho intenso da Lua Cheia possa dificultar a identificação das estrelas mais ténues, caso em que uns binóculos ajudam.

Como e quando observar

Para observar o fenómeno, não é necessário qualquer equipamento, e uma das melhores oportunidades surge no nascer da Lua, ao início da noite, num local com o horizonte desimpedido na direção este, longe de edifícios e árvores. No Porto, a Lua deverá nascer por volta das 16h45 e, em Lisboa e Faro, cerca das 16h55.

Junto ao horizonte, a Lua pode parecer maior do que o habitual e apresentar tons alaranjados ou avermelhados, mas o aumento aparente deve-se à ilusão lunar e a cor ao modo como a luz atravessa a atmosfera, pelo que o satélite não está de facto maior ou mais próximo nesse momento.

Mais Superluas a caminho

A próxima Superlua está prevista para 24 de dezembro, seguindo-se a Lua do Lobo, a 22 de janeiro de 2027, e a Lua da Neve, a 20 de fevereiro, embora esta última só conte como Superlua consoante a definição adotada. Quem não conseguir observar a desta terça-feira terá, por isso, pelo menos mais duas oportunidades nos próximos meses.

Por fim, a Superlua do Castor não oferece um espetáculo radicalmente diferente de uma Lua Cheia habitual, mas combina a proximidade à Terra com um nascer da Lua ao início da noite e a companhia das Plêiades e das Híades, o que a torna uma boa ocasião para olhar para o céu sem qualquer equipamento.