E se fosse possível combater o desaparecimento do gelo do Ártico utilizando a própria água do oceano? A startup britânica Real Ice está a testar uma tecnologia que permite aumentar a espessura do gelo marinho durante o inverno, tornando-o potencialmente mais resistente ao calor do verão.

Os primeiros resultados são promissores, mas a dimensão do desafio é gigantesca.

Bombear água do mar para travar o degelo do Ártico

Os testes decorrem em Cambridge Bay, no território canadiano de Nunavut, onde a Real Ice trabalha em colaboração com investigadores da Universidade de Cambridge e comunidades indígenas locais.

O princípio de funcionamento é relativamente simples. Os investigadores perfuram a superfície congelada do oceano e utilizam bombas submersíveis para transportar a água do mar até à superfície.

Com temperaturas que podem atingir os 40 °C negativos, a água congela rapidamente, formando novas camadas de gelo.

A técnica permite também contornar um fenómeno natural: a neve acumulada sobre o gelo funciona como um isolante térmico, dificultando a transferência de calor e o crescimento do gelo marinho durante o inverno.

Ao inundar artificialmente esta superfície, os investigadores conseguem acelerar o processo de formação de gelo.

Conseguiram aumentar a espessura do gelo em 50 centímetros

Em maio de 2026, segundo a Real Ice, o gelo tratado apresentava uma espessura cerca de 50 centímetros superior à das áreas vizinhas que não foram submetidas ao processo.

Estes resultados surgem na sequência de uma investigação científica publicada em maio de 2026, na revista Earth’s Future, que analisou os testes realizados durante o inverno de 2024/2025.

Nessa experiência, os investigadores conseguiram aumentar a espessura do gelo em até 32 centímetros, um valor aproximadamente equivalente à redução da espessura do gelo registada naquela região ao longo dos últimos 50 anos.

Além disso, o gelo tratado manteve uma superfície mais branca e refletora durante o período de degelo.

Este aspeto é particularmente importante devido ao chamado efeito de albedo. Enquanto o gelo branco reflete grande parte da radiação solar, as águas escuras do oceano absorvem mais energia, acelerando o aquecimento e, consequentemente, o desaparecimento do gelo.

Um projeto que poderá custar 6 mil milhões de dólares por ano

A grande ambição da Real Ice passa por desenvolver uma frota de drones submarinos autónomos, capazes de operar debaixo do gelo, efetuar perfurações e bombear água para a superfície sem intervenção humana permanente.

Numa estimativa inicial, a empresa calculou que seria possível reforçar o gelo numa área de aproximadamente um milhão de quilómetros quadrados, mais do dobro da superfície da Califórnia.

Contudo, uma operação desta dimensão teria um custo anual estimado entre 5 e 6 mil milhões de dólares. Para minimizar o impacto ambiental, a empresa pretende recorrer a fontes de energia renovável e a sistemas alimentados por hidrogénio verde.

Mas será esta tecnologia capaz de salvar o Ártico?

Apesar dos resultados promissores, persistem dúvidas sobre os impactos nos ecossistemas marinhos, os custos energéticos e a viabilidade do projeto em larga escala.

Um estudo publicado em 2026 revelou que, apesar de o gelo tratado ter ficado 26 centímetros mais espesso, não resistiu mais tempo ao degelo durante o verão.

A própria Real Ice reconhece que esta tecnologia não resolve a causa do problema. O objetivo é ganhar tempo enquanto a humanidade reduz as emissões de gases com efeito de estufa.

A questão é saber se conseguiremos reconstruir o gelo à mesma velocidade a que o aquecimento global o está a destruir.