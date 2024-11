SpaceX faz uma manobra histórica com Estação Espacial Internacional… e dispensa os russos

Este foi a primeira vez que uma nave comercial americana executa a elevação orbital da Estação Espacial Internacional, sem precisar de apoio da Rússia. A SpaceX de Elon Musk, retirou a dependência dos EUA dos veículos da Roscosmos.

Foi o princípio do fim da Estação Espacial Internacional

A Estação Espacial Internacional está a andar um pouco mais depressa hoje, depois de receber um impulso orbital da nave espacial Dragon da SpaceX.

A 31.ª missão comercial de reabastecimento da SpaceX descolou a 4 de novembro, lançando um veículo de carga Dragon para se encontrar com a Estação Espacial Internacional (ISS), acoplando-se à porta frontal da estação no dia seguinte. Ontem, (8 de novembro), pela primeira vez, a Dragon realizou uma manobra de elevação de órbita para estabilizar a trajetória da ISS na órbita baixa da Terra.

Tais manobras são rotineiras para o laboratório orbital, que necessita de impulsos periódicos para manter a sua altitude acima da Terra e evitar o seu decaimento orbital na atmosfera do planeta. Historicamente, estas manobras têm sido efetuadas com os veículos russos Soyuz e Progress, entre outras naves espaciais, mas, pela primeira vez, foram realizadas com a Dragon da SpaceX.

O marco assinala um início simbólico do fim da ISS, uma vez que os dados da manobra serão utilizados para a conceção do veículo de desorbitagem que a NASA contratou à SpaceX para construir, a fim de mergulhar a estação espacial desativada no Oceano Pacífico, algures depois de 2030.

O reboot de ontem começou com a ignição dos propulsores da Dragon por volta das 17h50 (hora de Portugal continental).

Esperava-se que a combustão durasse cerca de 12,5 minutos para elevar a órbita da estação.

A NASA e a SpaceX monitorizaram as operações enquanto a nave espacial Dragon da empresa realizava a sua primeira demonstração de capacidades de reboost para a Estação Espacial Internacional às 12h50 ET de hoje.

Publicou a NASA no X.

A Dragon não é a primeira nave espacial construída nos EUA a emprestar o seu combustível à órbita da estação espacial. A NASA testou um reboot da órbita da ISS utilizando um veículo de carga Northrop Grumman Cygnus em 2022.

Os dados do reboost da Dragon, no entanto, acabarão por preparar o caminho para um catastrófico “un-boosting” da órbita da estação espacial.

O maior projeto espacial de sempre vai acabar em breve

A ISS tem estado a ser utilizada e ocupada continuamente há quase 25 anos. A NASA projetou a viabilidade da ISS até ao final da presente década.

Citando o envelhecimento da tecnologia, o aumento das necessidades de manutenção e os custos crescentes, a agência espacial pretende retirar a estação espacial não antes de 2030. Como tal, em julho de 2024, adjudicou à SpaceX o contrato para desenvolver o veículo encarregado de fazer cair em segurança a nave espacial do tamanho de um campo de futebol no mar.

Quando o peso dos custos atuais da ISS for aliviado do seu orçamento, a NASA contará com a disponibilidade de novas estações espaciais operadas comercialmente para continuar a sua investigação na órbita baixa da Terra. A retirada da estação espacial libertará espaço financeiro para a agência espacial expandir empreendimentos como o Programa Artemis e outras missões de exploração do espaço profundo.

Jared Metter, diretor de fiabilidade de voo da SpaceX, mostrou-se otimista durante uma conferência de imprensa na segunda-feira (4 de novembro), afirmando que a manobra de controlo de atitude de hoje foi “uma boa demonstração” das capacidades da Dragon, uma vez que a empresa projeta o veículo de desorbitação da ISS.

Será a ISS o último projeto em comum entre a Rússia e os EUA?

Apesar de as tensões internacionais se terem inflamado na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a parceria entre os EUA e a Rússia no que respeita à ISS manteve-se. O sucesso da Dragon, no entanto, elimina outra dependência dos EUA em relação à Rússia para a operação da estação espacial, caso essa parceria se dissolva.

Entre a retirada do vaivém espacial em 2011 e o início das missões tripuladas da Dragon, a única forma de os astronautas da NASA serem lançados para a ISS era a bordo de uma nave espacial russa. A Crew Dragon da SpaceX devolveu o lançamento de astronautas da NASA a solo americano em 2020 e provou agora que pode manter a órbita da estação espacial indefinidamente.

Enquanto a NASA se comprometeu a manter a sua parceria com a ISS até 2030, a Rússia, por enquanto, só se comprometeu até 2028, declarando a sua intenção de lançar uma nova estação espacial russa em órbita polar até 2027.