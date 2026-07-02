Sol lançou nova ejeção de massa coronal. Há possibilidade de auroras nos próximos dias

O Sol continua bastante ativo e voltou a lançar uma poderosa ejeção de massa coronal (CME), um fenómeno que poderá aumentar a atividade geomagnética da Terra nos próximos dias.

Apesar de a ejeção não parecer estar diretamente apontada ao nosso planeta, os especialistas admitem que uma parte da nuvem de plasma possa atingir a magnetosfera terrestre e provocar auroras em latitudes elevadas.

Explosão ocorreu na face oculta do Sol

De acordo com as informações, a mais recente ejeção de massa coronal foi observada pelos instrumentos do observatório espacial SOHO.

A explosão surgiu junto ao polo sul solar, mas sem estar associada a qualquer erupção visível na face do Sol voltada para a Terra.

Isto significa que a origem do fenómeno esteve muito próxima da extremidade do disco solar ou até na face oculta da estrela, reduzindo significativamente a probabilidade de um impacto direto na Terra.

Mancha solar continua muito ativa

Os especialistas continuam a acompanhar várias regiões ativas do Sol, sobretudo as manchas solares AR4478 e AR4475, que apresentam configurações magnéticas complexas e capazes de produzir erupções de elevada intensidade.

Segundo as previsões, existe atualmente:

50% de probabilidade de ocorrerem erupções solares de classe M;

10% de probabilidade de ocorrerem erupções de classe X, as mais intensas.

As ejeções de massa coronal podem viajar entre um e três dias até à Terra.

Escala das erupções solares de Classe X As erupções solares são classificadas de acordo com a intensidade da radiação emitida em raios X. A Classe X corresponde às mais poderosas, sendo que o número que acompanha a letra indica a sua intensidade. X1 a X2 – Erupções fortes, capazes de provocar perturbações nas comunicações por rádio, afetar satélites e originar auroras intensas.

– Erupções fortes, capazes de provocar perturbações nas comunicações por rádio, afetar satélites e originar auroras intensas. X3 a X5 – Muito fortes. Podem causar tempestades geomagnéticas significativas, interferências em sistemas GPS e impactos nas operações espaciais.

– Muito fortes. Podem causar tempestades geomagnéticas significativas, interferências em sistemas GPS e impactos nas operações espaciais. X6 a X9 – Extremamente fortes. Aumentam substancialmente o risco de falhas em comunicações, navegação por satélite e redes elétricas nas regiões mais afetadas.

– Extremamente fortes. Aumentam substancialmente o risco de falhas em comunicações, navegação por satélite e redes elétricas nas regiões mais afetadas. X10 ou superior – Eventos excecionais. São raros e podem provocar tempestades geomagnéticas severas, com potencial para afetar infraestruturas tecnológicas à escala global. Curiosidade: A escala da Classe X não tem limite máximo. Já foram registadas erupções superiores a X20, sendo a mais intensa de que há registo estimada entre X40 e X45, durante a grande tempestade solar de novembro de 2003.

Quando a sua orientação magnética é favorável, conseguem interagir fortemente com o campo magnético terrestre, originando tempestades geomagnéticas.

Possibilidade de auroras

Além da CME recentemente observada, o vento solar proveniente de um buraco coronal continua a influenciar o ambiente espacial junto da Terra.

Os modelos de previsão indicam que poderão ocorrer períodos de atividade geomagnética elevada, incluindo tempestades de nível G1 (fracas), suficientes para aumentar a probabilidade de observação de auroras boreais nas regiões mais próximas dos polos.

Embora estas auroras dificilmente sejam visíveis em Portugal, países do norte da Europa, como Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e norte do Reino Unido, poderão voltar a oferecer boas condições de observação caso a atividade geomagnética aumente.

O Sol continua numa fase dinâmica

Apesar de o atual ciclo solar já ter ultrapassado o seu máximo de atividade, os cientistas recordam que o Sol continua capaz de produzir erupções muito energéticas.

Historicamente, algumas das maiores explosões solares ocorreram precisamente durante a fase descendente do ciclo solar.

Por esse motivo, as agências responsáveis pela meteorologia espacial continuam a monitorizar permanentemente a evolução das manchas solares e das ejeções de massa coronal, uma vez que estes fenómenos podem afetar comunicações por rádio, sistemas GPS, satélites e, em eventos mais intensos, até infraestruturas elétricas.