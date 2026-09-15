Smartwatch está a mentir-lhe? Ciência revela que as calorias gastas são pura ilusão

Uma investigação veio deitar por terra essa certeza dos dados do smartwatch. O teste colocou frente a frente equipamentos da Apple, Garmin, Samsung e Fitbit contra um analisador metabólico profissional. O resultado não deixa margem para dúvidas. Nenhum smartwatch conseguiu fornecer um valor fiável no cálculo de energia consumida.

O teste envolveu 58 voluntários a pedalar de forma contínua por trinta minutos. Enquanto os utilizadores mantinham o ritmo, os dispositivos registavam o esforço no pulso e o sistema hospitalar media as trocas gasosas da respiração. As discrepâncias registadas revelaram variações que oscilaram habitualmente entre os 15% e os 25%. Trata-se de uma diferença expressiva para quem baseia planos nutricionais rigorosos nestes números.

Garmin e Samsung exageram no gasto energético diário

Ao dissecar o comportamento de cada marca, os investigadores encontraram anomalias curiosas no processamento algorítmico. O Garmin Forerunner 955 e o Samsung Galaxy Watch 5 pecaram pelo excesso de otimismo. O modelo da Garmin calculou em média quase 69 kcal acima da realidade em meia hora de exercício moderado. Já o smartwatch da Samsung acrescentou cerca de 57 kcal fictícias ao esforço real do utilizador.

O Apple Watch Series 8 posicionou-se como o modelo mais consistente do grupo, embora também tenha inflacionado os valores em cerca de 22 kcal. Já o Fitbit Sense 2 apresentou um cenário peculiar e instável. Apesar de uma média ajustada baixa, registou leituras isoladas com desvios que superaram em 450% o valor do analisador metabólico. Esse descalabro disparou o erro médio do equipamento para lá das 128 kcal.

Gordura corporal engana o smartwatch com facilidade

O elemento mais revelador da pesquisa esteve na relação direta entre a composição física do utilizador e a falha de leitura. Os dados demonstraram que o erro de estimativa energética aumenta muito à medida que a percentagem de gordura corporal sobe. Isto penalizou muito os algoritmos da Fitbit e Garmin. Quem mais precisa de métricas rigorosas para gerir a composição física acaba por receber as estimativas mais distorcidas.

Curiosamente, o tom de pele dos participantes não revelou impacto estatístico evidente na precisão dos leitores óticos analisados. Importa notar que os dispositivos testados pertencem a gerações lançadas há algum tempo no mercado de tecnologia de consumo. Os modelos mais recentes apresentam novos sensores biométricos e rotinas de IA aprimoradas para mitigar estas falhas crónicas.

A grande conclusão a retirar deste estudo prático mantém-se inteiramente válida para o ecossistema tecnológico atual. O smartwatch deve funcionar estritamente como uma referência visual motivadora para o dia a dia. Tratar as métricas de calorias como dados laboratoriais definitivos para compensar refeições continua a ser um erro considerável.

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