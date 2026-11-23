Uma equipa internacional procurava planetas em torno de uma pequena estrela quando descobriu uma anã branca escondida nas suas proximidades. A descoberta revelou que Welopōʻai é o sistema triplo mais próximo conhecido com duas anãs brancas. O estudo, publicado a 19 de novembro na revista Astronomy & Astrophysics, contou com a participação da Universidade de Coimbra.

A estrela escondida denunciou-se pelo movimento

Durante quase cinco anos, os investigadores acompanharam a anã vermelha com o instrumento SPIRou, instalado no Telescópio Canadá-França-Havai. Procuravam pequenas alterações na velocidade da estrela, provocadas pela gravidade de um eventual planeta.

As medições revelaram uma diferença de quase 16 quilómetros por segundo entre os extremos, demasiado grande para ser explicada por um planeta.

O telescópio Gemini North conseguiu captar imagens da companheira e confirmar a sua natureza. Era uma anã branca com cerca de 62% da massa do Sol. As duas estrelas completam uma órbita em torno uma da outra em cerca de 9,8 anos.

A segunda anã branca, já conhecida, orbita o par a uma distância muito maior e deverá demorar mais de mil anos a completar uma volta. arxiv.org

Como sobreviveu a anã vermelha?

As anãs brancas são os núcleos densos que restam de estrelas como o Sol depois de perderem as suas camadas exteriores. Antes de chegar a essa fase, a estrela que deu origem à anã branca mais próxima terá inchado até se tornar uma gigante. A anã vermelha poderá ter atravessado parte desse envelope de gás e sobrevivido.

O que intriga os astrónomos é a distância atual entre as duas. Quando duas estrelas passam por uma fase de envelope comum, as suas órbitas tendem a encolher.

Nesses sistemas, uma volta pode durar apenas horas ou dias. Em Welopōʻai, demora quase uma década. Uma hipótese é que a anã vermelha tenha apenas roçado o envelope da gigante.

A equipa também quer perceber até que ponto a gravidade da terceira estrela alterou a órbita do par ao longo do tempo.