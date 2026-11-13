Um sinal de rádio repete-se a cada oito minutos. Astrónomos descobriram de onde vem

O Universo continua a surpreender. Uma equipa de astrónomos identificou a origem de um sinal de rádio que se repete aproximadamente a cada oito minutos. Por detrás destas emissões está uma combinação invulgar: uma anã branca e uma estrela semelhante ao nosso Sol.

O sistema chama-se GPM J071507−114153 e trouxe uma novidade para a astronomia. Sim, esta é a primeira vez que se detetam estes impulsos de rádio numa anã branca que orbita uma estrela semelhante ao Sol.

Nos sistemas deste género anteriormente identificados, as companheiras eram anãs vermelhas, mais pequenas e frias. A descoberta foi anunciada pelo Centro Internacional de Investigação em Radioastronomia (ICRAR).

Duas estrelas e um sinal com um ritmo peculiar

Uma anã branca é o núcleo denso que resta quando uma estrela de massa baixa ou intermédia esgota o seu combustível e perde as camadas exteriores. Neste caso, tem como companheira uma estrela de tipo G, a mesma classe a que pertence o Sol.

Os investigadores mediram um intervalo de 7,9 minutos entre os impulsos de rádio, mas encontraram também um segundo ritmo, bastante mais lento. As emissões apresentam uma modulação de cerca de 1,3 dias, interpretada como o período orbital do par.

São, portanto, dois movimentos diferentes: o ciclo de aproximadamente oito minutos está associado à rotação da anã branca, enquanto o período mais longo corresponde à órbita do sistema. Os resultados foram publicados na revista Nature Astronomy.

Como se encontra a origem de um sinal no espaço?

A investigação começou com o Murchison Widefield Array, na Austrália, durante um levantamento da Via Láctea. Depois, a equipa recorreu ao radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, para determinar a posição da fonte com maior precisão.

As observações óticas realizadas no Observatório W. M. Keck, no Havai, permitiram identificar a estrela companheira como sendo de tipo G. A combinação destes instrumentos ligou, assim, o sinal de rádio a um sistema estelar concreto. O processo é descrito no comunicado da Universidade Curtin.

Uma pista para compreender outros sinais misteriosos

Este objeto integra a classe dos chamados transientes de rádio de longo período, fontes que emitem impulsos separados por minutos ou horas.

O estudo indica que a interação entre a anã branca e a sua companheira é fundamental para produzir estas emissões. Contudo, identificar os componentes do sistema não significa que todos os pormenores do mecanismo estejam esclarecidos.

A presença de uma estrela semelhante ao Sol alarga agora o conjunto de sistemas onde os astrónomos podem procurar fenómenos deste tipo. E mostra que ainda há muito por descobrir sobre a forma como os restos de estrelas interagem com as suas vizinhas.