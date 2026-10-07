Semana Mundial do Espaço celebra a revolução dos foguetões

A Semana Mundial do Espaço está a decorrer até 10 de outubro com o tema “Rocket Revolution”, centrado nos foguetões reutilizáveis, nos novos lançadores e no crescimento do setor espacial comercial.

A Semana Mundial do Espaço realiza-se todos os anos entre 4 e 10 de outubro e assinala dois marcos da exploração espacial:

O lançamento do Sputnik 1 , o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, a 4 de outubro de 1957;

, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, a 4 de outubro de 1957; A entrada em vigor do Tratado do Espaço Exterior, a 10 de outubro de 1967, que estabeleceu princípios para a exploração e a utilização pacífica do espaço.

A Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a celebração em 1999, e a edição deste ano tem como tema “Rocket Revolution”.

A revolução dos foguetões

Este ano, o tema pretende destacar as tecnologias e as organizações que estão a alterar a forma como a humanidade chega ao espaço e o utiliza, numa altura em que os foguetões reutilizáveis, os novos veículos de lançamento e a indústria comercial mudam a economia e a cadência dos lançamentos.

Segundo Dennis Stone, presidente da World Space Week Association, citado pela Space.com, o tema reconhece o modo como o maior acesso ao espaço e a descida dos custos de lançamento estimularam o ecossistema espacial, e pretende despertar o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Um exemplo recente é o da Starship, da SpaceX, que atingiu a órbita pela primeira vez a 28 de setembro, no 14.º voo de teste, e largou 26 satélites Starlink V3, ainda que um dos motores tenha falhado durante a subida e o voo tenha terminado mais cedo do que o previsto.

Eventos e atividades da Semana Mundial do Espaço 2026

A organização espera eventos em cerca de 100 países, depois de a edição de 2025 ter reunido quase 50 mil eventos em mais de 100 países, com palestras, exposições, atividades em escolas, sessões de cinema, observações astronómicas e projetos de STEM.

Entre as iniciativas de 2026 destaca-se a parceria entre a Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) e a The Pokémon Company International, que inclui uma exposição itinerante por instalações da ESA e museus europeus até abril de 2027, e um evento no Pokémon GO, a decorrer entre 4 de outubro e 30 de abril de 2027.

No Kennedy Space Center Visitor Complex, na Flórida, a WSW Expo realiza-se a 9 de outubro, com a presença de parceiros da NASA e da indústria. A Estes Education e a World Space Week Association criaram o Rocket Revolution Toolkit, com atividades para escolas, famílias e clubes, e, nos Estados Unidos, a United Launch Alliance e a Estes doaram foguetes a equipas de estudantes para lançamentos durante a semana.

A lista completa de eventos, presenciais e online, está disponível no site oficial.

Google celebra semana espacial com um Doodle

A Google associou-se à semana do espaço com um Doodle lançado a 6 de outubro, dedicado à tecnologia por detrás da astrofotografia. A imagem mostra uma nova vista da Nebulosa Rosebud, captada pelo Telescópio Espacial James Webb, uma nebulosa de reflexão situada a cerca de 3300 anos-luz, na constelação de Cefeu.

Também catalogada como NGC 7129, alberga mais de 130 estrelas jovens e a sua forma lembra um botão de rosa por abrir, com um brilho rosado causado pela poeira aquecida por essas estrelas.