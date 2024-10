Save the date! Futuro da exploração espacial aterra em Lisboa nos dias 5 e 6 de outubro

É a última chamada para o desafio global que vai colocar frente a frente os futuros líderes da investigação científica. O NASA Space Apps Challenge decorre já este fim de semana, 5 e 6 de outubro, no Atlântica - Instituto Universitário, em Lisboa.

Este fim de semana, nos dias 5 e 6 de outubro, o NASA International Space Apps Challenge "aterra" na Atlântica - Instituto Universitário. Enquanto "Local Leader" do evento na região de Lisboa, este vai acolher uma hackathon de 48 horas no campus da Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras.

A iniciativa decorre simultaneamente em todo o mundo, desafiando a comunidade internacional de tecnólogos, cientistas, estudantes, engenheiros e artistas, entre outros, a participar numa maratona global de desenvolvimento de apps.

Assumindo-se como uma oportunidade para jovens profissionais de todo o mundo mostrarem o seu talento, o NASA Space Apps Challenge incentiva à resolução colaborativa de problemas atuais da Terra e do espaço, fazendo uso dos dados abertos da NASA.

O evento destaca, este ano, o tema #HelioBigYear - uma iniciativa da NASA Heliophysics que está a decorrer até dezembro deste ano e que celebra a influência do Sol na Terra.

Profissionais do setor aeroespacial apoiam participantes

Estudantes do ensino secundário, universitário e profissional, professores, cientistas, artistas e entusiastas...

São cerca de 70 os participantes já inscritos na iniciativa que a Atlântica acolhe - incluindo mais de uma dezena de jovens dos quatro cantos do mundo que participam na iniciativa virtualmente –, que se propõem a explorar temas como a exploração de exoplanetas, jogos galácticos, ou os desafios climáticos.

Ao longo de dois dias de trabalho, que incluem também apresentações e workshops, os participantes vão contar com o apoio de especialistas de diversas empresas do setor.

No total, 10 mentores estarão disponíveis para aconselhar e guiar as equipas no desenvolvimento das suas ideias.

Os 10 Mentores Alexandra O’Neill - Doutorada em Gestão e docente da Licenciatura em Gestão de Transporte Aéreo na Atlântica - Instituto Universitário;

- Doutorada em Gestão e docente da Licenciatura em Gestão de Transporte Aéreo na Atlântica - Instituto Universitário; Ana Pires - Investigadora do INESC TEC e astronauta análoga;

- Investigadora do INESC TEC e astronauta análoga; Carla Rocha - Formadora em storytelling e vereadora da Câmara Municipal de Oeiras nas áreas da Comunicação, Turismo e Habitação Social;

- Formadora em storytelling e vereadora da Câmara Municipal de Oeiras nas áreas da Comunicação, Turismo e Habitação Social; Fernando Lobinho - Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT;

- Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT; Fernando Simões - Responsável de pesquisa e desenvolvimento da Active Space Technologies;

- Responsável de pesquisa e desenvolvimento da Active Space Technologies; Mariano Gonçalves - Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT;

- Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT; Marta Cardoso - Responsável de Marketing da Unicorn Factory;

- Responsável de Marketing da Unicorn Factory; Mauro Franqueira - Engenheiro aeroespacial e astronauta análogo;

- Engenheiro aeroespacial e astronauta análogo; Nuno da Câmara Manoel - Comunicador de ciência no Pavilhão do Conhecimento/Ciência Viva;

- Comunicador de ciência no Pavilhão do Conhecimento/Ciência Viva; Patrícia Pinheiro - Engenheira aeronáutica e "local event leader" do NASA Space Apps Challenge.

As entidades e empresas envolvidas no desafio vão, além de acolher e orientar as equipas, "abrir portas" e proporcionar oportunidades de enriquecimento pessoal, académico e profissional aos participantes.

A Active Space Technologies , por exemplo, vai disponibilizar meios para as três equipas melhor classificadas testarem provas de conceito dos seus projetos. A empresa vai ainda possibilitar uma visita guiada aos seus laboratórios em Coimbra, que três alunos da equipa vencedora realizem projetos de fim de curso sobre a temática aeroespacial, e que um elemento de cada equipa realize um estágio de verão na empresa.

, por exemplo, vai disponibilizar meios para as três equipas melhor classificadas testarem provas de conceito dos seus projetos. A empresa vai ainda possibilitar uma visita guiada aos seus laboratórios em Coimbra, que três alunos da equipa vencedora realizem projetos de fim de curso sobre a temática aeroespacial, e que um elemento de cada equipa realize um estágio de verão na empresa. A Câmara Municipal de Oeiras compromete-se a promover a participação dos vencedores na Feira de Ciência de Oeiras, bem como uma entrevista para o Jornal de Ciência e Inovação.

compromete-se a promover a participação dos vencedores na Feira de Ciência de Oeiras, bem como uma entrevista para o Jornal de Ciência e Inovação. A Unicorn Factory propõe-se a apoiar a criação da melhor proposta de negócio proveniente da hackathon.

propõe-se a apoiar a criação da melhor proposta de negócio proveniente da hackathon. Já a Atlântica - Instituto Universitário, enquanto "Local Leader" da iniciativa, contribui para a carteira de prémios com uma bolsa de estudos e descontos no processo de inscrição na oferta formativa.

Os seis Jurados André Dias - Diretor da Unidade Espacial no CEiiA;

- Diretor da Unidade Espacial no CEiiA; Elisabete Brigadeiro - Chefe de Divisão do Gabinete de Ciência e Inovação da Câmara Municipal de Oeiras;

- Chefe de Divisão do Gabinete de Ciência e Inovação da Câmara Municipal de Oeiras; Fernando Lobinho - Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT;

- Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT; Mariano Gonçalves - Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT;

- Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT; Marta Cardoso - Responsável de Marketing da Unicorn Factory;

- Responsável de Marketing da Unicorn Factory; Nuno da Câmara Manoel - Comunicador de ciência no Pavilhão do Conhecimento/Ciência Viva.

Atlântica, em Lisboa, promove primeira edição das Jornadas Aeroespaciais

O NASA Space Apps Challenge arranca este sábado, mas a Atlântica torna-se ponto de encontro para especialistas e líderes nas áreas aeroespacial e aeronáutica já a partir de hoje.

Reforçando o compromisso com as áreas da engenharia, da aeronáutica e da investigação, a Atlântica - a primeira instituição privada a oferecer uma licenciatura em Engenharia Aeronáutica - promove, hoje, dia 4 de outubro, a primeira edição das Jornadas Aeroespaciais.

A iniciativa, que passará a ser organizada anualmente, convida os participantes do desafio, assim como todos os interessados, a assistir a conversas, conferências ou mesas-redondas a partir das 16h00.

Nomes como Ana Pires, astronauta-análoga que estará também presente no NASA Space Apps Challenge enquanto mentora, Fernando Carvalho Rodrigues, considerado o "pai" do satélite português, ou Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, são alguns dos destaques do evento.

Os participantes serão convidados a refletir sobre temas como o futuro de Portugal na missão espacial ou as tendências, desafios e expectativas para o investimento e desenvolvimento da investigação espacial.

Outros momentos da programação incluem as intervenções de Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro, José Neves, presidente do AED Cluster Portugal, e Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

Programa completo:

As inscrições para a hackathon continuam abertas, estando disponíveis aqui.

Mais informações