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Ciência

Pela primeira vez, um robô construiu uma estrutura no espaço sem astronautas

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A construção de grandes estruturas no espaço acaba de atingir um marco histórico. Pela primeira vez, um robô conseguiu montar autonomamente parte de uma estrutura em órbita terrestre, sem a intervenção de astronautas. Esta tecnologia poderá transformar a forma como são construídos satélites, telescópios e até futuras estações espaciais.

Robô ASTRA conseguiu construir uma estrutura diretamente no espaço

O feito foi alcançado por investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), através do projeto ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly), financiado pela agência norte-americana DARPA.

O objetivo era demonstrar que é possível transportar componentes separados para o espaço e utilizar um sistema robótico para os montar diretamente em órbita.

O ASTRA conseguiu construir uma secção de uma estrutura destinada a suportar uma antena refletora com 1,4 metros de diâmetro, utilizando tubos de fibra compósita, ligações de alumínio e uma película refletora de Kapton.

A experiência representa a primeira demonstração bem-sucedida de montagem autónoma de uma estrutura no espaço.

Como funciona este robô construtor?

O equipamento foi lançado a 30 de março de 2026, a bordo da missão Transporter-16 da SpaceX, integrado no veículo orbital Vigoride-7 da empresa Momentus.

Com aproximadamente um metro cúbico de volume, o sistema transportava duas secções previamente construídas, um mecanismo robótico e os materiais necessários para fabricar outras secções.

O funcionamento é relativamente simples. O robô recolhe os tubos e as peças de ligação, posiciona-os numa plataforma e monta sucessivamente os elementos da estrutura. Depois, acrescenta uma película refletora e desloca a secção construída para permitir o início da montagem seguinte.

Embora o processo de montagem seja autónomo, os engenheiros continuam a enviar comandos e a acompanhar os resultados a partir da Terra. Não se trata, portanto, de um robô totalmente independente do controlo humano.

A equipa conseguiu construir uma terceira secção em órbita, mas as limitações de tempo impediram a conclusão da antena, que exigiria um total de 11 secções. Ainda assim, a experiência comprovou a viabilidade do conceito.

O futuro poderá passar por construir estruturas gigantes no espaço

Atualmente, a dimensão das estruturas espaciais está limitada pela capacidade dos foguetões. A tecnologia ASTRA poderá ultrapassar esta barreira, permitindo transportar materiais compactos e montar grandes equipamentos diretamente em órbita.

Entre as aplicações estão antenas de comunicações, telescópios espaciais, plataformas solares e futuras estações espaciais.

A DARPA pretende desenvolver sistemas capazes de construir estruturas com centenas de metros ou até quilómetros de dimensão, embora essa capacidade ainda esteja longe de ser demonstrada.

O ASTRA integra o programa NOM4D, iniciado em 2022. Ainda em 2026, está prevista uma experiência na Estação Espacial Internacional para testar o fabrico de materiais compósitos em órbita.

Embora tenha construído apenas uma pequena estrutura, o ASTRA demonstrou que o futuro da construção espacial poderá passar por montar os equipamentos diretamente no espaço, em vez de os enviar já construídos da Terra.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Astra construção espacial DARPA spacex

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