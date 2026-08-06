Rastreios gratuitos de cancro da pele: saiba em que praias e até quando

A Liga Portuguesa Contra o Cancro está a levar dermatologistas a várias praias do país para rastreios gratuitos de cancro da pele. No ano passado, a iniciativa ajudou a identificar dezenas de lesões suspeitas.

O verão é, para muitos portugueses, sinónimo de praia, sol e horas a fio de exposição solar. Contudo, é também a altura ideal para relembrar um dos cancros mais comuns e, ao mesmo tempo, mais evitáveis quando detetado a tempo.

Por isso, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do seu Núcleo Regional do Sul, está a promover, até 29 de agosto, rastreios gratuitos de cancro da pele em várias praias do país.

A iniciativa junta observação clínica gratuita a aconselhamento sobre proteção solar, numa tentativa de sensibilizar os banhistas para os riscos da exposição excessiva ao sol, ao mesmo tempo que possibilita um diagnóstico precoce a quem participa.

Em 2025, a Liga Portuguesa realizou, no mesmo formato, 510 rastreios, dos quais resultou a identificação de 55 lesões pré-malignas e 38 lesões malignas.

Segundo a própria instituição, estes números "reforçam a importância do diagnóstico precoce" e justificam a continuidade deste tipo de ação, integrada na estratégia da Liga para a prevenção e deteção atempada de doenças oncológicas.

Como funcionam os rastreios

Os testes são feitos por dermatologistas, entre as 9h e as 18h, com recurso a equipamento especializado que permite analisar sinais e outras alterações na pele.

Sempre que sejam detetadas lesões cutâneas suspeitas, os participantes são encaminhados para acompanhamento hospitalar, garantindo a continuidade do processo de diagnóstico.

Além da observação, os interessados podem ainda obter aconselhamento personalizado sobre medidas de proteção contra a radiação solar, nomeadamente sobre a forma correta de aplicar protetor solar, um pormenor que, sendo simples, é frequentemente mal executado.

Onde e quando decorrem os rastreios

A ação percorre praias do Algarve, Alentejo e da Grande Lisboa, com o seguinte calendário:

Alvor (quinta-feira, dia 6 de agosto);

(quinta-feira, dia 6 de agosto); Vila Nova de Milfontes (8 de agosto, sábado);

(8 de agosto, sábado); Moinho de Baixo , em Sesimbra (22 de agosto);

, em Sesimbra (22 de agosto); Praia Grande, em Sintra (29 de agosto).

Proteção solar: os cuidados a não esquecer

Aproveitando o mote da iniciativa, importa relembrar as boas práticas na aplicação de protetor solar, ferramenta essencial na prevenção do cancro da pele:

Idealmente, optar por um fator de proteção solar (FPS) 50;

Aplicar o produto 30 minutos antes da exposição solar;

Reaplicar a cada duas horas, ou sempre que se nade, transpire ou seque com toalha.

Importa estar atento a sinais que mudem de forma, cor ou tamanho, já que um melanoma maligno pode, numa fase inicial, ser confundido com um simples sinal na pele, motivo pelo qual o rastreio regular assume tanta importância.

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