Descoberto objeto misterioso que orbita o Sol ao contrário dos planetas

O Sistema Solar parece ter encontrado um visitante que não respeita as regras habituais. O Observatório Vera C. Rubin, no Chile, identificou um objeto distante que se desloca em sentido contrário ao dos planetas.

Esta descoberta intrigou os astrónomos. Este visitante, está para lá de Neptuno, demora quase 550 anos a completar uma volta ao Sol e a sua origem continua a ser um mistério.

Um objeto que desafia a ordem do Sistema Solar

Desde a formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 mil milhões de anos, os planetas seguem praticamente a mesma regra, isto é, orbitam o Sol no mesmo sentido e em planos relativamente próximos. Contudo, o objeto agora identificado, provisoriamente designado R631, parece desafiar esta organização.

Descoberto através de observações realizadas pelo Observatório Vera C. Rubin entre dezembro de 2025 e março de 2026, apresenta uma órbita com uma inclinação de 142 graus relativamente ao plano do Sistema Solar.

Isto significa que se desloca numa trajetória retrógrada, ou seja, no sentido contrário ao movimento orbital dos planetas.

Não se trata de andar literalmente para trás, mas de seguir um percurso bastante diferente daquele que caracteriza a maioria dos corpos do nosso sistema planetário.

Uma volta ao Sol que demora quase 550 anos

Os números ajudam a perceber como este objeto é invulgar. Atualmente, R631 encontra-se a cerca de 32 unidades astronómicas do Sol, aproximadamente 4,8 mil milhões de quilómetros. Está, portanto, ligeiramente para lá da órbita de Neptuno.

Segundo os cálculos preliminares, demora 547,84 anos terrestres a completar uma única órbita.

O próximo ponto de maior aproximação ao Sol, conhecido como periélio, deverá ocorrer a 31 de outubro de 2047. Mesmo nessa altura, continuará a uns impressionantes 3,6 mil milhões de quilómetros da nossa estrela.

Quanto ao tamanho, o físico e astrónomo Marshall Eubanks admite que possa atingir cerca de 100 quilómetros de diâmetro. Contudo, esta estimativa ainda não foi confirmada.

Como foi parar ali? Pode ter vindo de outro sistema estelar

Esta é provavelmente a questão mais interessante. Os planetas formaram-se a partir de um disco de gás e poeiras que girava em torno do jovem Sol. Por isso, herdaram aproximadamente o mesmo sentido de rotação orbital.

R631 poderá ter tido uma história muito diferente. Uma hipótese sugere que nasceu noutro sistema estelar, tendo sido posteriormente expulso e capturado pela gravidade solar.

Outra possibilidade, considerada plausível pelos astrónomos, refere uma origem na Cintura de Kuiper, uma região de pequenos corpos gelados para lá de Neptuno.

Nesse cenário, uma aproximação gravitacional a Neptuno, ocorrida algures nos últimos mil milhões de anos, poderá ter alterado profundamente a trajetória original do objeto.

O cometa Ikeya-Seki, formalmente designado C/1965 S1, 1965 VIII e 1965f, foi um cometa de longo período dobservado pela primeira vez como um tênue objeto telescópico em 18 de setembro de 1965.

Será um cometa gigante ainda adormecido?

Outra possibilidade intrigante é que R631 tenha características semelhantes às de um cometa de grandes dimensões, como o Bernardinelli-Bernstein.

Se for composto por materiais gelados, a aproximação ao Sol prevista para 2047 poderá provocar alguma atividade, libertando gases e poeiras para o espaço.

Curiosamente, a inclinação de 142 graus também é encontrada em cometas históricos, como o Grande Cometa de 1882 e o Ikeya-Seki, observado em 1965.

Contudo, simulações realizadas indicam que R631 segue uma trajetória completamente diferente, não existindo evidências de uma origem comum.