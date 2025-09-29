PplWare Mobile

Querem capturar um asteroide para “deixar todos ricos” na Terra

· Ciência 5 Comentários

  1. Filipe says:
    29 de Setembro de 2025 às 11:58

    Se dessem 100 milhões de euros a cada pessoa na Terra, o euro deixaria de ter valor. Se dessem metais raros nesse valor na cada pessoa na Terra, esses metais deixaram de ser raros e deixaram de ter valor. Por isso, iríamos continuar pobres.

    • says:
      29 de Setembro de 2025 às 12:33

      +100.
      Só fantasias de lunáticos (get it?)
      Mesmo sendo possível mineração espacial, como se as empresas responsáveis por isso fossem dar 100 milhões de euros a cada habitante lol.

  2. Tuga sem escrúpulos says:
    29 de Setembro de 2025 às 12:11

    Infelizmente quanto maior o desequilíbrio na terra, melhor, quero com isto dizer que se forem todos ricos, os preços das coisas ficam surreais

  3. andre says:
    29 de Setembro de 2025 às 12:46

    se me falarem em metais com utilidade para desenvolvimento tecnológico aceito que faça diferença, agora se for mesmo metal baseado em valor especulativo como o ouro, não faz sentido, ninguém é mais rico por ter mais unidades monetárias, é rico porque tem mais em comparação com os outros.

  4. LM says:
    29 de Setembro de 2025 às 12:53

    … deixar “todos ricos”… Pois é verdade… O problema é que dividir a riqueza do asteroide, por parte iguais e por todas as pessoas na terra, em proporção, ficaria tudo na mesma… Ou seja, quem já é rico , ficaria ainda mais rico e os pobres apenas deixaria de ficar menos pobres…

