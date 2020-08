Protótipo de nave espacial da SpaceX voa algumas dezenas de metros pela primeira vez

Passados 3 dias da chegada a cápsula Crew Dragon à Terra com os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley, a SpaceX volta a ser notícia, mas agora pelos testes do seu protótipo de nave espacial. A empresa tem vindo a acrescentar tecnologia e conhecimento aos seus veículos, tornando-os nos mais avançados do mundo.

A nave agora testada voou apenas 150 metros e regressou ao solo. Este é um foguetão de última geração que equipará futuras missões espaciais.

Protótipo da nova nave da SpaceX já voa

Quase um ano depois de vermos o veículo de teste ‘Starhopper’ da SpaceX fazer uma curta viagem ao ar, a empresa voou com sucesso e conseguiu um protótipo de nave espacial em tamanho real. O veículo SN5 está sem o cone do nariz, o que parece mais com um “depósito de água voador”. Conforme podemos ver no vídeo, este dispositivo subiu e desceu da plataforma de lançamento de Boca Chica, nas instalações da SpaceX no Texas.

As imagens, de vários ângulos gravadas da nave, mostram um controlo total do veículo impulsionado pelo motor Raptor. Este levou o SN5 a cerca de 150 metros no ar, de forma totalmente controlada e com ajustes pelo meio.

De acordo com Elon Musk, os próximos passos incluem vários lançamentos mais curtos antes da “alta altitude” com as abas do corpo presas. Estas operações da SpaceX estão já carimbadas de sucesso, após várias viagens à Estação Espacial Internacional com veículos de carga e com o envio da cápsula Crew Dragon em maio deste ano e chegada da mesma no passado domingo, dia 2 de agosto.

Assim, como já aconteceu com a Crew Dragon e com os foguetões Falcon 9, estes testes continuarão até que sejam seguros e estejam prontos a serem aplicados nas missões. Esta nave poderá, portanto, ser usada para as missões a Marte.