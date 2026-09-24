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Ciência

Por que motivo vão ser libertados 30 mil mosquitos em Lisboa?

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Esta quinta-feira, a freguesia de Alvalade recebe mais uma libertação de mosquitos-tigre-asiáticos machos e estéreis, desta vez com 30 mil exemplares, naquela que é a fase final de uma primeira etapa de um projeto experimental que já libertou, no total, 60 mil insetos.

Espécie de mosquitos Aedes albopictus, que transmite os vírus do chikungunya, dengue e zika

Coordenada pela Unidade de Saúde Pública Francisco George, da Unidade Local de Saúde Santa Maria, a iniciativa recorre à chamada Técnica do Inseto Estéril, um método que já foi testado com sucesso noutras espécies, como é o caso da mosca-da-fruta no Algarve.

Segundo explicou à Lusa Afonso Moreira, médico de Saúde Pública responsável pelo projeto, os mosquitos libertados são exclusivamente machos, esterilizados através de uma técnica descrita como comprovada e segura. Estes insetos não representam qualquer risco para a população, uma vez que apenas as fêmeas picam, pois necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos.

A lógica por detrás da técnica passa pela competição direta entre os machos estéreis e os machos selvagens que já habitam a zona de intervenção. Quando uma fêmea acasala com um macho estéril, o cruzamento não dá origem a descendência. Ao longo do tempo e com libertações sucessivas, esta abordagem pode contribuir para uma redução gradual da população selvagem da espécie.

Dispersão e sobrevivência em avaliação

Nesta fase inicial, o principal objetivo do projeto não é medir o impacto direto na população selvagem, mas sim compreender de que forma os mosquitos libertados se comportam no terreno, nomeadamente ao nível da sua capacidade de dispersão pela área de intervenção e da sua sobrevivência ao longo dos dias seguintes à libertação.

Só com esses dados recolhidos será possível avançar para uma segunda fase, prevista para maio do próximo ano e condicionada aos resultados obtidos agora. Essa passará por um estudo comparativo entre uma zona onde continuam a ser libertados mosquitos estéreis e uma zona de controlo, sem qualquer intervenção, permitindo aferir com maior rigor a eficácia real da técnica.

Segundo Afonso Moreira, a escolha de Alvalade como território-piloto deveu-se ao facto de a freguesia reunir características importantes, como a presença significativa de vegetação e de logradouros privados, que criam condições particularmente favoráveis ao desenvolvimento e à proliferação do mosquito-tigre-asiático.

Fotografia captada na primeira libertação, de 30 mil mosquitos, em Alvalade, no dia 12 de setembro. Crédito: ULS Santa Maria (2026)

Uma espécie com implicações para a saúde pública

O interesse científico e institucional em torno do Aedes albopictus prende-se com o seu potencial de transmissão de doenças como a dengue, o zika e a febre-amarela. O risco de transmissão surge quando o mosquito pica uma pessoa já infetada e, posteriormente, transmite o agente patogénico a outra pessoa através de uma nova picada. Assim sendo, o controlo da população deste vetor é encarado como uma prioridade de saúde pública em contexto urbano.

De acordo com Afonso Moreira, a libertação de mosquitos estéreis constitui apenas uma entre várias medidas de controlo necessárias, defendendo que continua a ser essencial eliminar os focos de reprodução da espécie, nomeadamente pequenas acumulações de água paradas, tanto em espaços públicos como privados.

Financiamento e parceiros do projeto

O projeto conta com o apoio e financiamento da Agência Internacional de Energia Atómica, e envolve ainda a colaboração de entidades com experiência consolidada na produção e libertação de insetos estéreis, como é o caso da empresa espanhola Tragsa.

Do lado português, participam a Unidade de Saúde Pública Francisco George, a Direção-Geral da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Alvalade.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Lisboa mosquitos

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