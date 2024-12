Polo Norte magnético está a deslocar-se através do Ártico em direção à Sibéria

Acaba de ser lançada uma nova iteração do Modelo Magnético Mundial (WMM), que prevê o futuro do campo magnético da Terra. O modelo atualizado mostra a última localização do Polo Norte magnético, que tem vindo a deslocar-se gradualmente para a Sibéria nas últimas décadas. Mas o que isso implica na nossa vida?

O que é o Modelo Magnético Mundial?

O WMM, cuja atualização é obrigatória de cinco em cinco anos, segue as alterações do campo magnético da Terra. O modelo fornece informações cruciais para as indústrias da aviação e da navegação, que precisam de atualizar os sistemas de navegação para refletir os dados recentes.

O WMM é o modelo padrão utilizado por várias agências governamentais dos EUA e organizações internacionais, e até tem impacto nos civis que dependem de direções GPS precisas para chegar ao seu destino.

O novo WMM2025 foi lançado na semana passada e durará até 2029. Entre as constantes mudanças no campo magnético da Terra, a mais notável é a deriva do Polo Norte magnético. O Polo Norte magnético não é o mesmo que o Polo Norte geográfico, o ponto mais a norte do eixo da Terra (a 90 graus de latitude norte).

A deriva do Polo Norte magnético

Durante mais de um século, o Polo Norte magnético tem vindo a deslocar-se lentamente pelo Ártico. A sua posição foi observada pela primeira vez em 1831, em Nunavut, no norte do Canadá, pelo explorador britânico James Clark Ross. Desde então, tem vindo a avançar para o Oceano Ártico; inicialmente, movia-se a cerca de 15 quilómetros por ano, mas a partir da década de 1990 começou a acelerar para uma velocidade de cerca de 50 - 60 quilómetros por ano.

Este movimento acelerado é causado por um processo contínuo que ocorre sob a superfície da Terra, muitas vezes referido como a teoria do dínamo.

O campo magnético da Terra está sempre em fluxo devido a forças no interior do núcleo externo fluido (por baixo do manto rochoso), onde o turbilhão de ferro fundido cria correntes elétricas maciças. Estas correntes, por sua vez, mantêm o campo magnético da Terra.

Acontece que um braço de ferro entre dois grandes lóbulos magnéticos sob o Canadá e a Sibéria tem estimulado o movimento do Polo Norte magnético. As alterações no fluxo do núcleo entre 1970 e 1999 alongaram o lóbulo canadiano, acabando por dar vantagem ao lóbulo siberiano. Como resultado, o Polo Norte magnético continua a deslocar-se em direção à Sibéria. Esta tendência manter-se-á durante a próxima década, viajando provavelmente mais 390 - 660 km.

Um estudo de 2022 publicado na revista Earth and Planetary Science Letters revelou que a trajetória do Polo Norte magnético ao longo do último século é apenas o capítulo mais recente deste longo cabo de guerra. Ao examinar seis núcleos de sedimentos de Svalbard, um arquipélago norueguês no Oceano Ártico, os investigadores descobriram que o polo magnético oscilou entre o Canadá e a Sibéria nos últimos 22.000 anos.

Ao longo destes 22.000 anos, o polo magnético passou por períodos de estabilidade e de aceleração crescente, coincidindo com o aparecimento e desaparecimento de manchas de campo magnético.

O papel do campo magnético da Terra

O campo magnético da Terra também desempenha um papel importante na proteção da superfície contra o vento solar e as ejeções de massa coronal, que expulsam plasma e partículas magnetizadas da coroa solar. Embora o nosso campo magnético nos proteja destes fenómenos cósmicos, há alturas em que as tempestades geomagnéticas conseguem penetrar na nossa atmosfera.

Isto pode causar uma série de problemas, tais como danificar satélites, perturbar as comunicações via rádio e provocar apagões. No entanto, as tempestades são talvez mais notáveis pelas deslumbrantes auroras que produzem. Tempestades particularmente fortes atingiram a Terra em maio e outubro de 2024, levando a exibições coloridas de luzes que podem ser vistas no céu noturno.

O campo magnético enfraqueceu cerca de 9% nos últimos 200 anos e uma área entre África e a América do Sul registou uma redução significativa da intensidade magnética, chamando a atenção dos cientistas.

Esta área, designada por Anomalia do Atlântico Sul, pode ser um sinal precoce de que os polos magnéticos da Terra poderão inverter-se. Embora isto pareça intimidante, o nosso planeta já sobreviveu a centenas de inversões de polos ao longo da sua existência. No entanto, é difícil prever o potencial impacto de uma nova inversão dos polos, uma vez que a última ocorreu há 780.000 anos.

O enfraquecimento do campo magnético, no entanto, nem sempre leva a inversões de polos, que levam milhares de anos para entrar em vigor.

A Anomalia do Atlântico Sul pode mesmo desaparecer com o tempo, uma vez que um estudo de 2022 afirma que faz parte de um evento recorrente que tem surgido ocasionalmente nos últimos 9000 anos. Embora uma inversão dos polos não deva ocorrer durante milénios, os cientistas continuarão a estar atentos às variações do campo magnético.