Polaris Dawn: tripulação está de volta à Terra depois de uma missão histórica

A tripulação da Polaris Dawn concluiu com êxito a sua inovadora missão espacial financiada por fundos privados, regressando à Terra na madrugada de domingo. A nave espacial Dragon, que transportava os astronautas Jared Isaacman, Scott "Kidd" Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, caiu no Golfo do México por volta das 3h30 da manhã.

Polaris Dawn foi um sucesso

Na quinta-feira, a missão atingiu um marco significativo quando Isaacman e Gillis se tornaram os primeiros astronautas a efetuar uma caminhada espacial comercial. Cada um deles revezou-se no exterior da cápsula, efetuando testes para avaliar a flexibilidade e funcionalidade dos seus fatos espaciais.

Além disso, esta missão estabeleceu um novo recorde para as mulheres no espaço, uma vez que Gillis e Menon se aventuraram mais longe da Terra do que qualquer outra mulher na história.

A tripulação atingiu uma altitude impressionante de cerca de 1400 km acima da Terra, o que representa a maior distância percorrida por um ser humano desde as missões Apollo da NASA.

Missão efetuou uma videochamada de 40 minutos com a Terra

Ao longo da missão, a tripulação realizou inúmeras experiências científicas e até testou uma nova tecnologia de comunicação espacial através do sistema Starlink da SpaceX.

Realizaram uma videochamada de 40 minutos para a Terra e transferiram dados com sucesso, destacando o potencial para futuras comunicações no espaço profundo. Um momento memorável da missão foi quando Gillis, que é engenheira e violinista, tocou violino a bordo da nave espacial, tendo o vídeo sido posteriormente partilhado.

A equipa da Polaris Dawn celebrou o sucesso da missão no X, afirmando que este é apenas o início de um novo capítulo na exploração espacial comercial.

Leia também: