NASA descobre poeira em Marte tão fina que pode entrar na corrente sanguínea

Marte pode esconder um perigo invisível para os primeiros astronautas que chegarem ao planeta. O rover Perseverance da NASA identificou partículas de poeira tão pequenas que, se forem inaladas, poderão penetrar profundamente nos pulmões e até alcançar a corrente sanguínea.

O espaço esconde muitos desafios ao ser humano. As máquinas chegaram a Marte, mas, para nós lá chegarmos, ainda temos muito a estudar. Aliás, uma descoberta recente levanta novos desafios para as futuras missões tripuladas.

Poeira marciana 700 vezes mais fina do que um cabelo

Durante 1.645 dias marcianos, o Perseverance analisou partículas acumuladas em amostras de materiais utilizados em fatos espaciais, transportadas até à cratera Jezero.

Os resultados, publicados a 27 de outubro de 2026 na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revelaram partículas significativamente mais pequenas do que as anteriormente identificadas.

Até agora, os instrumentos tinham conseguido caracterizar poeira com dimensões próximas dos 3 micrómetros. Contudo, o instrumento PIXL identificou duas categorias:

Partículas finas: inferiores a 2,5 micrómetros.

inferiores a 2,5 micrómetros. Partículas ultrafinas: com dimensões que chegam aos 100 nanómetros, aproximadamente 700 vezes inferiores à espessura de um cabelo humano.

Estas últimas representam um problema particularmente complexo, porque conseguem permanecer agarradas às superfícies durante anos.

Esta imagem composta e anotada mostra a localização, no Perseverance da NASA, do alvo de calibração para o instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals) do rover. À direita, encontra-se um grande plano do alvo de calibração.

O verdadeiro perigo está nos pulmões e no sangue

Na Terra, partículas inferiores a 2,5 micrómetros estão associadas a problemas respiratórios e cardiovasculares. As ultrafinas podem atravessar barreiras biológicas e, em determinadas circunstâncias, atingir a corrente sanguínea.

Estudos indicam ainda que partículas com cerca de 100 nanómetros podem deslocar-se da cavidade nasal até ao cérebro através do nervo olfativo.

Mas a dimensão não é a única preocupação. A poeira marciana contém compostos potencialmente perigosos, incluindo:

Percloratos , capazes de interferir com o funcionamento da tiroide.

, capazes de interferir com o funcionamento da tiroide. Ferro reativo , associado a danos celulares.

, associado a danos celulares. Sílica e compostos de enxofre, que podem contribuir para efeitos prejudiciais, dependendo da exposição.

Os investigadores identificaram ainda concentrações de fósforo e sinais de sulfato de cálcio.

Importa esclarecer que o estudo não demonstrou efeitos clínicos da poeira marciana em humanos. Os riscos são avaliados com base nas características das partículas e no conhecimento científico existente sobre a exposição a poeiras semelhantes.

Fatos espaciais podem transformar-se em transportadores de poeira

O Perseverance transporta cinco amostras quadradas, com cerca de 20 milímetros de lado, incluindo policarbonato, Vectran, Ortho-Fabric e dois tipos de Teflon.

Estes materiais integram o sistema de calibração do instrumento SHERLOC, enquanto o PIXL permite estudar a composição química da poeira depositada.

A investigação mostrou que a eletricidade estática influencia a aderência das partículas. O Vectran tende a reter partículas maiores, enquanto determinadas superfícies de Teflon acumulam partículas particularmente pequenas.

Ao contrário da poeira lunar, conhecida por danificar visores e vedantes durante as missões Apollo, os grãos marcianos são geralmente mais arredondados devido à erosão provocada pelo vento.

São, por isso, menos abrasivos, mas não necessariamente menos perigosos para a saúde.

Esta imagem panorâmica de 360 graus, captada pelo rover Perseverance da NASA, mostra Neretva Vallis, o leito de rio empoeirado e há muito seco que atravessa a borda ocidental da cratera Jezero, em Marte. NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

NASA procura soluções antes da chegada dos astronautas

A descoberta poderá influenciar diretamente o desenvolvimento de novos fatos espaciais, revestimentos resistentes à poeira e sistemas de filtragem do ar.

Entre as soluções estudadas encontram-se compartimentos de descompressão com duas câmaras e sistemas que permitem aos astronautas vestir os fatos pelo exterior dos habitats, evitando transportar poeira para os espaços habitáveis.

A NASA pretende igualmente estabelecer limites seguros de exposição, considerando a quantidade de partículas e o tempo de contacto.

A conclusão é clara: em Marte, não serão apenas a radiação, as temperaturas extremas ou a ausência de oxigénio a desafiar os astronautas. A própria poeira poderá representar um dos maiores problemas para a permanência humana no planeta.