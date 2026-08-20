Plástico, vidro ou metal? Afinal, qual é a melhor garrafa para beber água?

Tornou-se já um acessório de moda, nos ginásios, nas mesas de trabalho, na rua, em qualquer lado, as garrafas para beber água são de todas as cores e feitios. Mas, as melhores são as de plático, as de vidro ou as de metal?

Escolher uma garrafa para levar água parece uma decisão sem grande ciência. Contudo, entre plástico, vidro, alumínio e aço inoxidável há diferenças importantes. E não é apenas uma questão de preço.

Na verdade, entram na equação a higiene, durabilidade, temperatura, impacto ambiental e até a forma como usamos e lavamos a garrafa.

Plástico: leve e barato, mas há cuidados a ter

As garrafas de plástico continuam a ser imbatíveis em dois aspetos: peso e preço. Para desporto, caminhadas ou situações em que cada grama conta, são particularmente práticas.

Se a intenção for reutilizar a garrafa regularmente, convém escolher um recipiente especificamente concebido para esse fim e adequado ao contacto alimentar.

Garrafas descartáveis de PET não devem ser encaradas como uma solução reutilizável permanente. Também é aconselhável evitar exposição prolongada ao sol e temperaturas elevadas.

Vidro: excelente para a água, menos interessante para transportar

O vidro tem uma vantagem difícil de ignorar: é fácil de limpar e praticamente não interfere com o sabor da água.

Para ter na secretária, na cozinha ou no escritório, é provavelmente uma das melhores escolhas. O problema surge quando é necessário andar com a garrafa todos os dias.

É mais pesado e, naturalmente, pode partir-se. Uma capa protetora de silicone ajuda, mas não elimina completamente estas limitações.

Aço inoxidável: provavelmente o melhor compromisso

Para utilização diária, o aço inoxidável surge como uma das soluções mais equilibradas. É resistente, pode durar muitos anos e as garrafas de parede dupla conseguem manter a água fresca durante várias horas.

São particularmente adequadas para levar para o trabalho, ginásio, praia ou viagem. Como desvantagens, são mais pesadas e caras do que as de plástico e algumas pessoas notam uma ligeira alteração no sabor da água.

O alumínio apresenta algumas das mesmas vantagens em termos de resistência e baixo peso, embora muitos modelos utilizem um revestimento interior que evita o contacto direto da bebida com o metal.

Reutilizável é realmente melhor para o ambiente?

Aqui há um detalhe importante. Produzir uma garrafa reutilizável também tem uma pegada ambiental. A vantagem surge precisamente na palavra "reutilizável".

Quanto mais tempo utilizarmos a mesma garrafa, mais diluímos o impacto ambiental associado à sua produção. Isto significa que comprar uma garrafa resistente para depois a substituir poucos meses mais tarde por outra nova também não é propriamente a utilização mais sustentável.

Vidro e aço inoxidável têm aqui uma vantagem importante: quando devidamente tratados, podem durar vários anos.

Há algo ainda mais importante do que o material

A higiene. Uma garrafa reutilizável deve ser lavada regularmente com água morna e detergente e deixada secar completamente, preferencialmente sem a tampa colocada. Este cuidado é ainda mais importante quando é utilizada para sumos, bebidas isotónicas ou líquidos açucarados.

A acumulação de humidade no interior pode favorecer o aparecimento de bactérias e maus odores.

Então, qual devemos escolher?

Não existe uma vencedora absoluta. Depende sobretudo da utilização:

Para o dia a dia: aço inoxidável, preferencialmente de boa qualidade e parede dupla;

aço inoxidável, preferencialmente de boa qualidade e parede dupla; Para casa ou escritório: vidro, pela facilidade de limpeza e por não interferir com o sabor;

vidro, pela facilidade de limpeza e por não interferir com o sabor; Para desporto e situações onde o peso é essencial: plástico reutilizável próprio para alimentos.

No final, mais importante do que trocar constantemente de material é escolher uma boa garrafa, cuidar dela e utilizá-la durante bastante tempo. Porque a melhor garrafa reutilizável é, provavelmente, aquela que realmente reutilizamos durante anos.

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