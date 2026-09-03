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ONU admite que já não há forma de travar o aquecimento global abaixo de 1,5 °C

· Ciência 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. TrincaBolotas says:
    3 de Setembro de 2026 às 09:42

    O Guterres está particularmente preocupado. Já disse que a partir de agora vai passar a andar de burro e vai doar metade do seu ordenado a organizações ambientais.

    Responder
  2. -O_O- says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:09

    há dez anos já era impossível, portanto, agora é trabalhar para viver nestas condições … a meu ver, a falta de água, como sucede atualmente na tunísia, e a de comida vão provocar revoluções em muitos locais deste planeta

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:50

    Estas afirmações são feitas por alguém que claramente não conhece a secção de comentários do PPlware, caso contrário não dizia estas coisas sem sentido. 🙂 🙂

    Responder

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