OMS: vacinas da COVID-19 salvaram 1,6 milhões de europeus

Depois de um período complicado que vivemos em tempos de pandemia por causa da COVID-19, começam agora a surgir alguns dados interessantes sobre a eficácia das medidas e também da vacina. De acordo com a OMS, as vacinas pouparam a vida a 1,6 milhões de europeus.

Onda de verão da COVID-19...

A COVID-19 não desapareceu! Aliás, há alguns países que têm indicado que o número de casos tem crescido, sendo que os especialistas indicam tratar-se de "uma onda de verão da COVID-19".

A OMS/Europa revelou que desde dezembro de 2020 até março de 2023, as vacinas da COVID-19 reduziram as mortes na pandemia em pelo menos 59% dos casos, salvando mais de 1,6 milhões de vidas na região europeia. Segundo os dados do estudo da OMS/Europa publicado no The Lancet Respiratory Medicine, os dados atuais indicam que na Europa morrera 2,2 milhões de pessoas por causa da COVID-19.

A OMS avisa que para reduzir as hipóteses de infeção deve-se usar máscaras em espaços internos lotados, bem como lavar as mãos regularmente. Segundo a OMS, o aumento do número de casos neste verão pode ser explicado por viagens de férias, grandes eventos, torneios desportivos, festivais de música, etc.

De referir também que recentemente um estudo indicou que as vacinas reduziram problemas cardiovasculares.

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma doença respiratória infeciosa que foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, China. A doença rapidamente se espalhou pelo mundo, levando à pandemia global declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020.