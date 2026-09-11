O Sol engoliu uma super-Terra? As pistas podem estar no seu interior

Terá o Sol devorado um planeta nos primeiros tempos do Sistema Solar? Um novo estudo sugere que esse episódio poderá ter deixado uma assinatura química no interior da nossa estrela, capaz de ajudar a explicar alguns dos seus mistérios.

O Sol poderá ter engolido um planeta várias vezes mais massivo do que a Terra quando ainda era uma estrela jovem.

A hipótese foi estudada por Mutlu Yıldız, investigador da Universidade de Ege, na Turquia, e poderá ajudar a perceber porque é que alguns modelos do interior solar não correspondem ao que os astrónomos observam, segundo a Royal Astronomical Society.

Um planeta com cinco a dez vezes a massa da Terra

Recorrendo ao programa de evolução estelar MESA, o investigador simulou diferentes cenários de incorporação de matéria pelo Sol.

Os modelos com melhores resultados apontam para a absorção de uma super-Terra com cinco a dez vezes a massa do nosso planeta. A solução que melhor corresponde aos dados favorece cerca de 5,6 massas terrestres.

Nesse cenário, o material planetário deposita-se abaixo da zona de convecção solar, criando uma concentração de elementos pesados que altera a passagem da radiação e a estrutura interna da estrela.

O modelo também consegue reproduzir a escassez de lítio à superfície, desde que sejam cumpridas condições específicas sobre a composição do material incorporado e a mistura interna. Estes resultados constam do estudo publicado na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

As pistas estarão no interior do Sol

Há muito que os modelos solares têm dificuldade em reproduzir simultaneamente algumas medições, incluindo a profundidade da zona de convecção e a propagação do som imediatamente abaixo dela.

A proposta é que um antigo planeta tenha contribuído para essas características. Segundo o comunicado, um corpo rochoso compacto poderia atravessar as camadas exteriores do Sol perdendo pouca massa e transportar material para regiões mais profundas.

O próximo passo será procurar, de forma independente, as assinaturas previstas. A hipótese também se relaciona com uma questão antiga: porque existem super-Terras em tantos outros sistemas planetários e nenhuma no nosso?

Trabalhos anteriores já propunham que estes mundos poderiam ter migrado para o jovem Sol. A novidade é investigar se ainda restam marcas desse processo.

Por enquanto, o estudo não confirma que o Sol tenha engolido um planeta. As simulações tornam o cenário plausível, mas uma descrição completa do processo exige cálculos mais detalhados e novas verificações. O alegado planeta desaparecido continua, assim, a ser uma hipótese científica.