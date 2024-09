O seu smartphone poderá em breve medir a sua pressão arterial com um simples toque

Uma aplicação Android recentemente desenvolvida é capaz de estimar remotamente a pressão arterial de uma pessoa à medida que o seu coração aperta, fornecendo detalhes potencialmente salvadores sobre a saúde individual sem a necessidade de equipamento especializado.

Não tem médicos por perto? Use o smartphone

Desenvolvida por uma equipa liderada por investigadores da Universidade de Pittsburgh, a aplicação funciona através de uma série de leituras do acelerómetro, da câmara e dos sensores táteis integrados nos smartphones modernos.

Em vez de ter de ir ao médico ou utilizar um dispositivo específico, as pessoas poderão um dia utilizar o smartphone que têm no bolso, o que torna a inovação particularmente importante para as populações carenciadas, onde o acesso aos cuidados médicos é limitado.

Nas populações carenciadas, muitas pessoas não têm acesso a medidores de tensão arterial, a consultas médicas regulares, nem sequer sabem que isso é um problema - mas têm smartphones.

Afirma o engenheiro biomédico Ramakrishna Mukkamala, da Universidade de Pittsburgh.

Como é medida a pressão sanguínea?

A pressão sanguínea é normalmente medida com um dispositivo chamado esfigmomanómetro. Uma braçadeira aperta a artéria principal do braço, fechando-a, antes de voltar a libertar lentamente o fluxo.

Em cada batimento cardíaco, a pressão oscila entre a contração - designada por pressão sistólica - e o relaxamento - designado por pressão diastólica. A pressão sistólica é apresentada como o número mais alto numa leitura da tensão arterial, e a pressão diastólica como o número mais baixo.

Alguns aparelhos digitais conseguem detetar a alteração automaticamente, embora os médicos também possam utilizar um estetoscópio para ouvir a pulsação e avaliar as diferenças de pressão, registando-as em milímetros de mercúrio, ou mm Hg. Uma leitura sistólica superior a cerca de 130 mm Hg é normalmente interpretada como uma causa para manter a monitorização.

Os smartphones não podem aplicar pressão para parar e reiniciar o fluxo sanguíneo, como acontece com uma braçadeira de pressão arterial tradicional. Como abordagem alternativa, a aplicação utiliza a força da gravidade e a força da pressão dos dedos no ecrã tátil do smartphone para calcular a pressão de pulso.

O que torna a aplicação inteligente é a forma como leva os utilizadores a mudar o posicionamento das mãos para alterar o fluxo sanguíneo e a aplicar uma série de toques instruídos no ecrã do smartphone para obter as leituras corretas da pressão de pulso.

Devido à gravidade, há uma alteração da pressão hidrostática no polegar quando se levantam as mãos acima do coração e, utilizando o acelerómetro do smartphone, é possível convertê-la na alteração relativa da pressão.

Afirma o engenheiro biomédico Vishaal Dhamotharan, da Universidade de Pittsburgh.

Método da pressão arterial com performance razoavelmente precisa

Em testes efetuados em 24 pessoas e em referências cruzadas com uma base de dados maior, o método da aplicação detetou a pressão de pulso com um nível razoavelmente preciso, com uma precisão de cerca de 8 mm HG. À medida que o desenvolvimento continua, o nível de precisão da aplicação irá muito provavelmente melhorar ainda mais.

Os investigadores admitem que terão de trabalhar para "mudar a mentalidade" em torno da utilização da pressão de pulso como indicador da pressão arterial - mas esta é a melhor solução que já vimos para efetuar esta leitura crucial utilizando um smartphone normal.

O desenvolvimento de um dispositivo de medição da tensão arterial sem braçadeira e que não necessite de qualquer calibração externa é o Santo Graal - atualmente não existe um dispositivo deste tipo. O trabalho de investigação relatado nesta publicação é um passo importante na direção certa.

Afirma o engenheiro biomédico Sanjeev Shroff, da Universidade de Pittsburgh.

