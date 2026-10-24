O seu coração durante o sono pode revelar o risco de insuficiência cardíaca até 10 anos

Uma noite de sono pode esconder pistas sobre a saúde do coração na próxima década. Investigadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de analisar a atividade cardíaca durante o sono e identificar pessoas com maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca e outras complicações.

Os sonhos podem não prever o futuro, mas os sinais elétricos do coração poderão ajudar a antecipar problemas de saúde. A conclusão resulta de um estudo publicado na revista SLEEP, que combina eletrocardiogramas recolhidos durante exames do sono com informação sobre as diferentes fases do descanso.

A abordagem utiliza um ECG de uma única derivação, ou seja, um único canal de registo da atividade elétrica cardíaca. Ao analisar estes sinais, a inteligência artificial conseguiu distinguir grupos com diferentes níveis de risco cardiovascular num horizonte de 10 anos.

Uma nova utilidade para os exames do sono

A polissonografia é um exame utilizado para estudar o sono e diagnosticar perturbações como a apneia obstrutiva do sono. Durante o teste, são registados vários sinais fisiológicos, incluindo, frequentemente, a atividade elétrica do coração.

Contudo, estes registos cardíacos podem conter informação subtil que ultrapassa a identificação de alterações imediatas. Foi esse potencial que a equipa liderada por investigadores da Universidade Emory procurou explorar.

O desenvolvimento do sistema recorreu a dados de cerca de 16 mil doentes do Massachusetts General Hospital. Posteriormente, o modelo foi testado em dois conjuntos independentes, com aproximadamente 9800 doentes do Emory University Hospital e 12 600 do Beth Israel Deaconess Medical Center.

O sistema combinou os sinais do ECG com as fases do sono identificadas por especialistas, segundo os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH).

O que conseguiu identificar a inteligência artificial?

Os resultados mais consistentes envolveram a fibrilhação auricular, a insuficiência cardíaca e a mortalidade por qualquer causa. A informação extraída pelo modelo manteve valor mesmo depois de considerados fatores de risco tradicionais e características do sono.

Nas duas populações de teste, cada aumento de um desvio-padrão na pontuação atribuída pela IA esteve associado a:

Fibrilhação auricular: aumento entre 103% e 172% no risco relativo;

aumento entre 103% e 172% no risco relativo; Insuficiência cardíaca: aumento entre 69% e 133%;

aumento entre 69% e 133%; Mortalidade por qualquer causa: aumento entre 65% e 82%.

Estes valores descrevem associações estatísticas com a pontuação do modelo. Não representam a probabilidade individual de uma pessoa desenvolver uma doença, nem a percentagem de acertos da IA.

Para o AVC, também se observaram associações com o risco. Contudo, acrescentar a pontuação aos fatores tradicionais não melhorou significativamente a capacidade de previsão de AVC ou de enfarte do miocárdio. No caso do enfarte, a associação só foi estatisticamente significativa numa das duas populações, de acordo com o estudo publicado na SLEEP.

Porque é que o início do sono pode ser tão revelador?

Ao adormecermos, o sistema nervoso autónomo, que regula funções involuntárias como o ritmo cardíaco, passa por alterações rápidas.

Segundo os investigadores, estas transições poderão tornar mais visíveis pequenas irregularidades no ritmo do coração ou na condução dos seus sinais elétricos. A fase mais leve do sono destacou-se como particularmente informativa.

Assim, um período aparentemente tranquilo poderá funcionar como uma janela para alterações difíceis de detetar através dos indicadores habituais.

Poderá chegar à prática clínica?

A possibilidade mais interessante é aproveitar dados já recolhidos nos exames do sono para melhorar a identificação precoce de pessoas em risco.

Ainda assim, estimar risco a 10 anos não significa prever que alguém terá insuficiência cardíaca exatamente uma década depois. O estudo também não demonstra que dormir de determinada forma causa a doença.

O próximo passo será perceber como integrar esta informação na avaliação clínica e se a sua utilização melhora efetivamente os cuidados prestados. Para quem já realiza exames do sono, o registo do coração poderá, no futuro, ajudar a orientar uma vigilância cardiovascular mais atempada.