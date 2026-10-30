O que anda a China a fazer no espaço? Pentágono revela imagem de nave secreta

Uma fotografia captada em órbita por um satélite comercial norte-americano mostra com raro detalhe um veículo espacial reutilizável chinês, semelhante ao X-37B, que já realizou quatro missões desde 2020, estando a última ainda em órbita.

A China desenvolve há vários anos um programa de veículos espaciais reutilizáveis cujas características e finalidades permanecem em grande parte desconhecidas. Contudo, uma nova imagem permite conhecer melhor a configuração de uma destas aeronaves, frequentemente identificada nas publicações ocidentais como Shenlong. A fotografia foi obtida em 2024 pela então Maxar Technologies, hoje Vantor, e só foi divulgada em alta resolução a 26 de outubro de 2026, num relatório público da Agência de Informações de Defesa dos Estados Unidos (em inglês, DIA).

Semelhanças com o X-37B

A imagem mostra um veículo com asas em delta, portas de um compartimento de carga, proteção térmica escura e um módulo de serviço equipado com painéis solares, uma configuração que, segundo a imprensa norte-americana, recorda o X-37B, o avião espacial não tripulado utilizado pela sua Força Espacial.

Tal como o equivalente norte-americano, o dispositivo chinês é lançado a bordo de um foguetão convencional, permanece em órbita durante períodos prolongados e regressa à Terra, podendo aterrar de forma autónoma numa pista.

Conforme contado, desde 2020, a China realizou quatro missões deste programa, algumas com uma duração próxima dos nove meses, e a quarta teve início em fevereiro de 2026, continuando o veículo em órbita à data da divulgação do relatório.

Não se sabe, no entanto, quantas unidades foram construídas nem quais são os seus objetivos operacionais, com o próprio nome do aparelho a permanecer incerto, uma vez que os meios de comunicação oficiais chineses se referem a ele apenas como uma nave espacial experimental reutilizável, sem divulgar pormenores sobre o seu funcionamento.

Testes de encontro e captura em órbita

Segundo uma análise de dados públicos de acompanhamento orbital realizada pelo astrofísico Jonathan McDowell, o veículo libertou um pequeno objeto em junho de 2026 e voltou a aproximar-se dele em julho, numa sequência compatível com a sua recuperação, processo que terá sido repetido entre agosto e setembro.

Estas observações sugerem que a China está a testar tecnologias de encontro e captura em órbita, eventualmente com recurso a mecanismos robóticos, embora os métodos utilizados não tenham sido confirmados publicamente.

Estas capacidades têm aplicações na manutenção, inspeção e recuperação de satélites, mas podem igualmente ter utilização militar, nomeadamente em operações de aproximação e interferência com equipamentos espaciais de outros países.

O norte-americano X-37B, construído pela Boeing, na Base Espacial de Vandenberg, na Califórnia, a concluir a sua sétima missão, no dia 7 de março de 2025. (Crédito: Força Espacial dos Estados Unidos, via Boeing)

O alerta da DIA sobre as capacidades da China

A fotografia surge integrada numa avaliação mais abrangente da DIA sobre as capacidades espaciais da China, segundo a qual o país possui vários sistemas laser terrestres, com diferentes níveis de potência, destinados a perturbar, degradar ou danificar satélites em órbita terrestre baixa.

O relatório considera ainda possível que Pequim disponha, até ao final da década, de sistemas de energia dirigida mais potentes, incluindo equipamentos instalados no espaço, e destaca os testes chineses com mísseis antissatélite, braços robóticos e tecnologias de reabastecimento de satélites em órbita geossíncrona, a cerca de 36 mil quilómetros de altitude.

Apesar de relevantes, importa mencionar que estas informações são fruto de uma avaliação feita pelos serviços de informações norte-americanos. De qualquer forma, a imagem evidencia a evolução dos satélites comerciais de observação, que já conseguem fotografar não só a superfície terrestre, mas também outros equipamentos em órbita, através de uma técnica conhecida como non-Earth imaging.