O objetivo Marte está cada vez mais enraizado na NASA e no que esta agência americana está a fazer. Com a missão Perseverance, espera-se que se fique a conhecer o planeta vermelho, testando algumas novidades importantes.

Se o foco inicial foi dado ao rover Perseverance, a grande aposta está agora no helicóptero Mars Ingenuity. Este iria voar pela primeira vez hoje, mas a NASA resolveu adiar esta viagem, para segurança deste elemento essencial.

Surgiram problemas com o Ingenuity

Há já alguns dias que o Ingenuity está no solo de Marte. Após sair do ventre do rover Perseverance, tem estado a preparar-se para o seu primeiro voo. Sabe-se que tem suportado de forma exemplar as condições agrestes do planeta vermelho e tudo apontava estar a correr como esperado

No entanto, e após uns testes iniciais, a NASA resolveu adiar o primeiro voo do Perseverance. Durante um teste de rotação de alta velocidade dos rotores, a sequência de comando que o controlava terminou mais cedo, devido ao timer ‘watchdog’ ter expirado.

NASA resolveu adiar uns dias o voo

Assim, e como resultado desta situação, a NASA resolveu adiar o voo que tinha agendado para hoje. Os seus planos apontam para que o primeiro voo aconteça na próxima 4.ª feira, dia 14. Ainda assim, e para que aconteça, os novos testes do Ingenuity têm de correr de forma perfeita.

Esta situação aconteceu quando se fazia a transição do computador, de pré-voo para modo de voo. O watchdog é um cronómetro que supervisiona a sequência dos comandos, alertando para qualquer problema. Garante a segurança do sistema, não avançando se um erro for registado.

Ingenuity e Perseverance estão em Marte

A NASA garante que o Ingenuity não apresenta nenhum problema e que enviou para a agência a sua telemetria completa. Os cientistas da agência vão agora avaliar os dados e tentar perceber esta situação. Em breve vão repetir este teste e garantir que tudo está pronto para o primeiro voo.

Após aterrar em Marte no dia 18 de fevereiro, estes elementos mostram que estão plenamente funcionais. Este deverá ser apenas um percalço e que apenas atrasa o sucesso do primeiro voo controlado do Ingenuity.