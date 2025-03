O cérebro de um homem transformou-se em vidro após uma erupção vulcânica

Teria provavelmente 20 anos e os arqueólogos descobriram o seu esqueleto, durante escavações, na década de 1960. O que encontraram surpreendeu- os: fragmentos do cérebro pareciam ter-se transformado em vidro preto e brilhante... Os cientistas acreditam saber porquê!

Na década de 1960, durante escavações, uma equipa de arqueólogos descobriu um homem, deitado numa cama de madeira, num edifício dedicado a homenagear o imperador Augusto. Os cientistas apontam que teria cerca de 20 anos.

Quando o vulcão Mount Vesuvius entrou em erupção, as cinzas ardentes varreram a antiga cidade de Herculano. Segundo os investigadores, a certa altura, o calor extremo transformou parte do cérebro do homem.

🌋 O Mount Vesuvius é um dos vulcões mais famosos do mundo. Na Baía de Nápoles, em Itália, é simultaneamente uma maravilha natural e uma bomba-relógio geológica. Em 79 d.C., a erupção enterrou as cidades romanas de Pompeia e Herculano sob espessas camadas de cinzas e lava, congelando-as no tempo. Essa erupção continua a ser uma das mais mortíferas da história, tendo matado milhares de pessoas e deixado para trás ruínas incrivelmente preservadas. Hoje em dia, os cientistas mantêm-se atentos ao Mount Vesuvius, uma vez que ainda está ativo e se encontra perigosamente perto da população.

É possível que fragmentos de cérebro se tenham transformado em vidro?

Conforme reforçado por uma nova análise, conduzida pelo vulcanólogo Guido Giordano, do Departamento de Ciências da Universidade de Roma Tre, teriam sido necessárias temperaturas superiores a 510 °C para transformar o cérebro em vidro.

Além disso, o tecido teria de arrefecer suficientemente rápido para evitar a cristalização.

Esta é uma descoberta espantosa e verdadeiramente inesperada.

Explicou Giordano, cuja equipa salienta que a maioria da matéria orgânica reduzir-se-ia a cinzas a esta temperatura.

Neste caso, por sua vez, deteta-se um efeito raramente observado de nuvens de cinzas quentes, conhecidas como fluxos piroclásticos. Estas nuvens podem atingir uma área a altas temperaturas e, depois, recuar rapidamente.

Uma das razões pelas quais os fragmentos do cérebro permaneceram é o facto de o depósito circundante não estar suficientemente quente para voltar a fundir o vidro.

Esse depósito atingiu cerca de 465 °C, o que é inferior ao ponto em que o tecido vítreo reverteria para uma forma mais macia.

Os investigadores afirmam que a primeira onda abrasadora atingiu Herculano minutos antes da chegada do fluxo principal. Isso pode explicar como o cérebro do homem foi brevemente exposto a um calor extremo, mas depois arrefeceu.

Estruturas complexas de neurónios e da espinal medula ficaram incrustadas no material endurecido. Estas caraterísticas delicadas raramente sobrevivem com tanta clareza.

Os cientistas examinaram os fragmentos com microscópios eletrónicos e notaram padrões que se alinham com formas neuronais conhecidas, incluindo axónios.

Além disso, poros internos nos pedaços vítreos indicam a fuga de vapor de água do tecido.

Curiosamente, todos os outros seres humanos, em Herculano, na altura, parecem ter fugido em direção ao mar, pelo que este homem de 20 anos "talvez estivesse bêbedo", conforme brincou o vulcanólogo Guido Giordano.

Investigadores querem procurar mais casos semelhantes

Compreender como o calor extremo afeta os restos mortais humanos pode ajudar os especialistas a reconstruir os acontecimentos em catástrofes antigas e modernas.

Aliás, este caso desafia os pressupostos anteriores sobre como os corpos reagem em ambientes de alta temperatura e levanta questões sobre outros casos potenciais de tecido vitrificado que podem ter passado despercebidos no passado.

Se existirem casos semelhantes, estes poderão fornecer mais informações sobre os efeitos dos fluxos piroclásticos no corpo humano.

Agora, os investigadores podem procurar evidências deste fenómeno noutros locais vulcânicos onde tenha ocorrido calor elevado e arrefecimento rápido.