Nuri: Coreia do Sul finalmente lançou o seu primeiro foguetão espacial

A corrida ao espaço, que teve início há mais de meio século, ganhou agora um novo participante. Meses após ter fracassado o seu primeiro lançamento, a Coreia do Sul conseguiu finalmente lançar o seu primeiro foguetão espacial, o Korea Satellite Launch Vehicle II.

O foguetão, de combustível líquido de 200 toneladas, descolou do Centro Espacial Naro, na costa sul da Coreia do Sul.

Foguetão atingiu altitude programada de 700 quilómetros, mas não entrou em órbita

O segundo teste de lançamento da Coreia do Sul do foguetão Nuri, produzido no país, colocou com sucesso vários satélites em órbita nesta terça-feira, segundo disseram autoridades. Este é um grande passo nos esforços para impulsionar o seu programa espacial depois de um primeiro teste falhado no ano passado.

O foguetão descolou do Centro Espacial de Naro às 16h00 (08h00 em Lisboa). Como carga, os sul-coreanos enviaram um satélite de 162,5 kg concebido para verificar o desempenho do foguetão. Este dispositivo de monitorização entrou em contacto com sucesso com uma estação base na Antártida após entrar em órbita, informaram as autoridades.

Além deste satélite, o Nuri também colocou com sucesso em órbita um satélite dummy de 1,3 toneladas e quatro pequenos satélites de cubos desenvolvidos pelas universidades para investigação.

O céu do universo coreano está agora bem aberto. A nossa ciência e tecnologia deram grandes passos em frente.

Disse o Ministro da Ciência e das TIC Lee Jong-ho num briefing.

O foguete KSLV-II Nuri é constituído por três fases. Foi produzido pelo Korea Aerospace Research Institute (KARI) com o objetivo de colocar eventualmente cargas úteis de 1,5 toneladas em órbita de 600 a 800 km acima da Terra. É uma pedra angular dos objetivos ambiciosos do país para redes 6G, satélites espiões e até sondas lunares.

Se a missão for bem sucedida, a Coreia do Sul tornar-se-á na 10.ª nação do mundo a colocar um satélite no espaço com a sua própria tecnologia.