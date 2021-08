Novo ano letivo: Alunos do 3.º Ciclo e Secundário vão ser todos testados

O novo ano letivo está quase a começar e todos desejam que seja um ano "normal". Apesar de ainda estarmos em tempos de pandemia por COVID-19 e de muitos estarem já vacinados, a Direção-Geral da Saúde (DGS) quer que todos façam testes COVID-19.

Assim, alunos do 3.º Ciclo e do Secundário, mas também funcionários e docentes vão ser todos testados. Conheça as datas.

Face ao parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), emitido esta passa quinta-feira, para a realização de um rastreio à COVID-19 dirigido à comunidade escolar, no início do ano letivo 2021/2022, o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) irá operacionalizar a medida em conformidade com as indicações dadas pela autoridade nacional de saúde, revela o comunicado do Ministério da Educação.

O pessoal docente e não docente de todos os anos de escolaridade (do Pré-Escolar ao 12.º ano), bem como os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e os do ensino secundário, independentemente do seu estado vacinal, será testado, sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar, segundo o parecer da DGS.

O processo de testagem, tal como aconteceu no ano letivo passado, irá decorrer de forma faseada, atendendo à capacidade de testagem existente no país, começando pelo pessoal docente e não docente, seguindo-se os alunos do ensino secundário e os do 3.º ciclo. Não obstante a possibilidade de ajustes, o calendário indicativo será:

Fase 1 – Pessoal Docente e Não Docente – 6 a 17 de setembro

– 6 a 17 de setembro Fase 2 – Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 1 de outubro

– 20 de setembro a 1 de outubro Fase 3 – Alunos do 3.º ciclo – 4 a 15 de outubro.

No comunicado é ainda referido que o sucesso da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 - que secundou a já existente evidência científica de que os casos em contexto escolar de infeção, e mesmo de surtos, estão correlacionados com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola - justificam a realização destes testes rápidos de antigénio, para a proteção da Saúde Pública na comunidade escolar.