Nobel da Física 2026 distingue o homem que transformou o gelo da Antártida num telescópio

O Nobel da Física de 2026 foi atribuído a Francis Halzen, o cientista que ajudou a transformar um quilómetro cúbico de gelo da Antártida num gigantesco detector de neutrinos. O resultado foi o IceCube, um observatório que abriu uma nova forma de olhar para o Universo.

A Real Academia Sueca das Ciências atribuiu o Prémio Nobel da Física de 2026 a Francis Halzen, professor da Universidade de Wisconsin–Madison.

O físico belga-americano foi distinguido pelas suas contribuições para o IceCube Neutrino Observatory e pela descoberta de neutrinos de alta energia com origem astrofísica.

Afinal, o que são neutrinos?

Os neutrinos são partículas extremamente pequenas, sem carga elétrica e que interagem muito pouco com a matéria. Bilhões atravessam constantemente o nosso corpo e a própria Terra sem deixar praticamente qualquer sinal.

Esta característica torna-os extremamente difíceis de detetar, mas também muito interessantes para os astrónomos. Como conseguem viajar enormes distâncias praticamente sem serem desviados, podem transportar informação diretamente dos fenómenos mais violentos do Universo.

Um quilómetro cúbico de gelo transformado num telescópio

A grande ideia de Francis Halzen foi perceber que o gelo profundo da Antártida poderia funcionar como um gigantesco detector.

O IceCube utiliza milhares de sensores instalados até cerca de 2,5 quilómetros de profundidade e distribuídos por aproximadamente um quilómetro cúbico de gelo.

Quando um neutrino interage, muito raramente, com a matéria, pode produzir partículas carregadas que originam um pequeno clarão azulado, conhecido como radiação Cherenkov. São estes flashes que os sensores procuram.

O observatório ficou concluído em 2011 e rapidamente começou a mostrar aquilo que Halzen esperava encontrar.

Em 2013 abriu-se uma nova janela para o Universo

Em 2013, o IceCube apresentou evidências convincentes da deteção de neutrinos de alta energia provenientes de fora do Sistema Solar.

Desde então, o observatório permitiu associar neutrinos a alguns dos ambientes mais extremos do cosmos. Em 2017, um neutrino extremamente energético foi relacionado com o TXS 0506+056, um blazar alimentado por um buraco negro supermassivo.

Em 2023, os dados do IceCube permitiram ainda produzir a primeira imagem da Via Láctea construída com neutrinos, em vez de luz.

Uma nova forma de fazer astronomia

É esta mudança que ajuda a explicar o Nobel. Durante séculos observámos o Universo essencialmente através da luz. Atualmente podemos combinar essa informação com ondas gravitacionais, raios cósmicos e neutrinos, dando origem à chamada astronomia multimensageiro.

O trabalho de Francis Halzen permitiu transformar os neutrinos numa ferramenta para estudar buracos negros, supernovas e alguns dos maiores aceleradores naturais de partículas do Universo.

E o IceCube não ficará por aqui. Está já planeado o IceCube-Gen2, uma nova geração do observatório que deverá aumentar significativamente a capacidade de encontrar estas esquivas “partículas fantasma”.

Francis Halzen recebe assim sozinho o Nobel da Física de 2026 e um prémio de 12 milhões de coroas suecas, cerca de 1,1 milhões de euros.