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Ciência

Nem só os EUA vão a Marte: Japão já avançou com a sua própria missão

6 Comentários

A missão da agência espacial japonesa (JAXA) partiu de Tanegashima a bordo de um foguetão H3, vai pousar em Fobos para recolher pelo menos 10 gramas de material e deverá regressar à Terra em 2031, com o objetivo de esclarecer a origem das duas luas marcianas.

Na terça-feira, a JAXA lançou a sonda Martian Moons eXploration (MMX), que pretende ser a primeira missão a recolher amostras de uma lua de Marte e a trazê-las à Terra. O foguetão H3 descolou do Centro Espacial de Tanegashima às 4h41 locais, o que corresponde às 20h41 de segunda-feira em Portugal continental. Segundo a transmissão em direto da JAXA, a sonda separou-se do lançador pouco mais de uma hora depois e iniciou a viagem rumo ao sistema marciano.

Uma missão que envolve Japão, França e Alemanha

A MMX deverá entrar em órbita de Marte em agosto de 2027 e em órbita de Fobos em setembro do mesmo ano, altura em que começará a observar o planeta e a procurar locais adequados para a aterragem do rover e para a recolha de amostras.

O rover franco-alemão IDEFIX, desenvolvido pela agência espacial alemã (DLR) e pelo CNES francês, e cujo nome remete para o cão de Obelix, pesa apenas 25 kg e deverá ser libertado pela sonda por volta da passagem de 2028 para 2029, a cerca de 40 metros da superfície, para aterrar em Fobos e funcionar durante cerca de três meses. Será o primeiro veículo a rodar numa lua de Marte e as suas observações ajudarão a preparar a aterragem da sonda principal.

Depois disso, a MMX recolherá pelo menos 10 gramas de material, a uma profundidade de dois centímetros ou mais abaixo da superfície. A sonda permanecerá cerca de três anos na região de Marte e, segundo a Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA), deixará a órbita marciana em novembro de 2030 e chegará à Terra em 2031, com a cápsula de amostras a aterrar na Austrália.

A missão é liderada pela JAXA, com contributos da NASA, da ESA, do CNES e da DLR, e vai também observar Deimos, a outra lua de Marte, sem aterrar nela. A Rússia tentou algo semelhante com a Fobos-Grunt, mas a missão falhou pouco depois do lançamento, em novembro de 2011.

As luas de Marte

Fobos e Deimos são pequenas e irregulares, com cerca de 27 e 15 quilómetros de diâmetro máximo, respetivamente, e a sua origem continua por esclarecer:

  • A hipótese de impacto gigante defende que as luas se formaram depois de um corpo celeste ter colidido com Marte;
  • A hipótese de captura sugere que são asteroides apanhados pela gravidade do planeta.

A JAXA considera que a resposta ajudará a perceber como surgiram ambientes habitáveis nos planetas rochosos, ou seja, Mercúrio, Vénus, Terra e Marte. A DLR acrescenta que é provável que existam em Fobos vestígios de rocha marciana, projetados por impactos posteriores, pelo que a cápsula poderá trazer também material de Marte.

Conceito artístico da MMX da JAXA durante a sua entrada na órbita de Marte. A lua marciana Fobos, que a MMX irá explorar e da qual vai recolher amostras, está ao fundo. Crédito: JAXA, via Space.com

Fobos como “estação espacial natural”

A missão japonesa vai ainda avaliar a possibilidade de usar Fobos como “estação espacial natural”, estabelecendo as tecnologias necessárias para uma viagem de ida e volta a Marte, algo que a JAXA considera essencial para a exploração tripulada.

Conforme citado pelo Le Monde, Nicky Fox, responsável pela Direção de Missões Científicas da NASA, numa mensagem transmitida durante o direto, disse que as amostras da MMX trarão ciência capaz de mudar paradigmas, numa altura em que a agência norte-americana se prepara para enviar os primeiros humanos a Marte.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Japão Marte

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Comentários

6
  1. MA
    Manuel

    Corrida para a prospecção de minério.

    Por isso o interesse de musk, sabe sue pagarão o que ele quiser para ir e volter com minério.

    Responder
    1. JO
      Jose

      É bem possível que o objectivo disso tudo seja esse. O homem quer morrer afogado em dinheiro. Mas há outros na "corrida" não os perder de vista. Era bonito que fosse apenas por amor à ciência e a um melhor advir para o Ser Humano, tipo base do Espaço 1999 😉

      Responder
  2. CI
    CIéqueébom1

    O Japão e a China fazem melhor que o Elon Musk e por 1/10 do custo. *palmas*

    Responder
    1. JO
      Jose

      Já reparou no que disse? Comparar o que faz um homem, o Musk, com dois países, um dos quais gigantesco em termos humanos, é o maior elogio que poderia ter-lhe feito!

      Responder
  3. JO
    Jose

    Ainda bem que esclareceram: com contributos da NASA, da ESA, do CNES e da DLR! Para sermos honestos, esta missão tem a colaboração destas agências todas. Que me lembre, missões 100% japonesas foram: a "visita" aos astroides Itokawa, Torifune, e ao Ryugu. Acho que houve uma a Marte, mas que se perdeu. Espero não estar a fazer confusão com uma missão indiana ao mesmo planeta.

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  4. GB
    Gringo Bandido

    Os tentáculos da ganancia a se estenderem pelo universo fora, não agoira nada de bom, imaginem os aliens a fazer o mesmo qualquer dia veem-nos sugar os recursos, o musk alien.

    Responder

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