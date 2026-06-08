NASA veste Prada: astronautas vão usar vestuário desenvolvido pela marca italiana

A marca italiana Prada apresentou este domingo uma nova peça de vestuário que será utilizada pelos astronautas da NASA em futuras missões espaciais. A Lua merece estilo e bom gosto!

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Axiom Space, empresa norte-americana especializada em infraestruturas para o setor espacial, reforçando a ambição da Prada de se tornar a primeira grande marca de luxo a estabelecer uma presença relevante na indústria espacial.

Uma peça essencial para os astronautas

A nova peça, designada Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), é uma camada interior ajustada ao corpo, concebida para ser usada debaixo dos fatos espaciais.

O equipamento integra tubos de ventilação tricotados diretamente no tecido, permitindo regular a temperatura corporal dos astronautas durante as missões.

Durante um evento realizado na loja da Prada em Manhattan, o diretor de marketing da empresa, Lorenzo Bertelli, destacou que a marca possui um vasto conjunto de competências técnicas que podem ser aplicadas em áreas muito além da moda.

Ao seu lado encontrava-se um manequim equipado com a nova peça desenvolvida para as futuras missões espaciais da NASA.

Moda de luxo e exploração espacial

Para Jonathan Cirtain, o desenvolvimento de produtos para exploração espacial pode beneficiar do conhecimento proveniente de setores que, à primeira vista, parecem não ter qualquer relação com a indústria aeroespacial.

Este novo anúncio surge após a Prada ter surpreendido o setor em 2024 ao revelar um fato espacial concebido em colaboração com a Axiom Space.

Esse equipamento está previsto para ser utilizado nas missões do programa Artemis da NASA, incluindo a Artemis III, prevista para 2027, e a Artemis IV, atualmente apontada para 2028.

Porque é que a Prada quer conquistar o espaço?

Segundo Thomai Serdari, especialista em estratégia de marcas de luxo, a Prada foi além da simples inspiração estética associada ao espaço e estabeleceu uma parceria concreta numa indústria em crescimento.

A especialista identifica duas razões principais para esta aposta:

Aproximar-se de consumidores com elevado poder de compra que poderão vir a interessar-se pelo turismo espacial.

Associar a marca a conceitos de inovação, vanguarda e pensamento futurista.

Nos últimos anos, empresas como a Blue Origin e a SpaceX têm impulsionado o turismo espacial para clientes milionários, criando um novo mercado potencial para marcas de luxo.

Um setor de luxo sob pressão

A aposta da Prada surge numa altura particularmente desafiante para o setor do luxo. Após dois anos de contração, a indústria começava a dar sinais de estabilização até ao agravamento do conflito entre o Irão e Israel no início de 2026, situação que afetou o turismo internacional e reduziu o consumo de bens de luxo em várias regiões do mundo.

Para Luca Solca, o regresso da exploração espacial tripulada e as futuras viagens à Lua vão captar uma enorme atenção mediática, algo que as marcas de luxo procuram aproveitar para manter a sua relevância junto do público.

Outras marcas também olham para o espaço

A Prada não está sozinha nesta tendência. A marca desportiva Under Armour colaborou com a Virgin Galactic no desenvolvimento de vestuário para voos espaciais, enquanto a Columbia Sportswear trabalhou com a Intuitive Machines em tecnologias de tecidos destinados à exploração espacial.

Ainda assim, permanece incerto se outras casas de luxo seguirão o mesmo caminho. Marcas como a Louis Vuitton, a Hermès e a Chanel acompanham com interesse a evolução da indústria espacial, mas deverão procurar estratégias próprias para entrar neste novo mercado.

À medida que a exploração espacial se torna cada vez mais comercial e acessível a clientes privados, a fronteira entre tecnologia, ciência e moda de luxo poderá tornar-se mais ténue do que nunca.