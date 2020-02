A NASA tem a sua sonda Juno a orbitar Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Nas suas passagens, a nave da agência americana tem captado imagens fabulosas, como por exemplo fotografias da Mancha vermelha ou imagens de uma impressionante tempestade.

Desta vez, a sonda captou o que parece ser a forma de um golfinho nas densas nuvens do gigante gasoso.

Júpiter tem-nos brindado com vários acontecimentos que mostram o quanto desconhecemos este que é o maior planeta do sistema solar. Desta vez, embora sendo mais de curiosidade do que de relevância científica, a sonda Juno da NASA detetou a forma de um golfinho na superfície de Júpiter.

Esta deteção aconteceu durante a sua missão científica de observar a superfície e os fenómenos do maior planeta do sistema solar.

Segundo os cientistas que observaram as leituras da nave espacial, devido a um impacto de Júpiter há 4,5 mil milhões de anos com um planeta então ainda em formação, o núcleo do planeta gasoso tornou-se menos denso e mais extenso do que deveria ser.

Mesmo que esse impacto tenha acontecido há 4,5 mil milhões de anos, “ainda pode levar muitos, muitos milhões de anos para que o material pesado volte a se estabelecer num núcleo denso”, explicaram os investigadores que estão a acompanhar tudo o que a sonda Juno tem captado.

Juno mudou a forma de olhar para Júpiter

A NASA lançou a sonda Juno a 5 de agosto de 2011, a partir do Cabo Canaveral, na Florida. Depois de mais de 300 milhões de quilómetros a cruzar o espaço, a nave chegou ao planeta gigante em julho de 2016. Desde então, as imagens e a informação recolhida permitiu conhecer dados de Júpiter “de tirar o fôlego”.

A título de curiosidade, Juno foi a primeira missão que levou uma nave movida a energia solar comandada a partir da Terra.