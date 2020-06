NASA mostra-nos um fantástico time-lapse de 10 anos do Sol (vídeo)

A nossa estrela é o garante da vida no planeta Terra. Assim, ao longo dos séculos, o Sol foi alvo de teorias, descobertas e curiosidades imensas. Hoje, com a tecnologia que o ser humano possuiu, este astro é mais familiar, sem, contudo, deixar de ser ainda muito enigmático. Apesar de estar a 149.597.870.700 metros de distância, a NASA, através do seu Observatório de Dinâmica Solar (SDO), lançou um vídeo com uma década de imagens fabulosas do Sol.

Conforme poderão ver, o vídeo tem uma hora de filme em time-lapse, com início a 2 de junho de 2010, até 1 de junho de 2020. Cada segundo no vídeo representa um dia inteiro.

Imagens do Sol numa década de grande evolução humana

As agências espaciais, como a NASA, Roscosmos ou ESA, têm dedicado muita tecnologia, ao longo das últimas décadas, para perceber o Sol. Assim, como sabemos, o ser humano depende do Sol e perceber este astro é cada vez mais importante. Como tal, foram recentemente desenvolvidos projetos que visam “aproximar-se” mais da estrela para a conhecer de perto.

Da sua órbita no espaço à volta da Terra, a SDO reuniu 425 milhões de imagens de alta resolução do Sol, acumulando 20 milhões de gigabytes de dados ao longo dos últimos 10 anos.

Referiu Goddard da NASA.

Segundo a NASA, as imagens resultaram da utilização de “uma tríade de instrumentos”, para a SDO captar uma fotografia do Sol a cada 0,75 segundos. Segundo a NASA, a AIA (Atmospheric Imaging Assembly) grava uma imagem a cada 12 segundos, com 10 comprimentos de onda de luz diferentes.

Este time-lapse de 10 anos mostra fotografias tiradas num comprimento de onda de 17,1 nanómetros, que é um comprimento de onda ultravioleta extremo que mostra a camada atmosférica mais externa do Sol – a coroa. Compilando uma foto por hora, o filme condensa uma década do Sol em 61 minutos. O vídeo mostra a subida e descida da atividade que ocorre como parte do ciclo solar de 11 anos do Sol e eventos notáveis, como o trânsito de planetas e erupções.

Explicaram os responsáveis por este projeto.

Eclipses, presença humana no Espaço e a Lua

Apenas muito poucos momentos ao longo da última década foram perdidos pela SDO. Segundo explicam, os quadros escuros no vídeo são o resultado do eclipse da Terra ou da Lua pela SDO, à medida que passam entre o Sol e a nave espacial.

Em 2016, foi causado um blackout prolongado devido a um problema temporário com o instrumento da AIA. No entanto, uma semana após o mau funcionamento, tudo foi restaurado.

Dentro do vídeo, ocorrem alguns eventos dignos de nota:

6:20 (7 de junho de 2011) uma erupção de proeminência explode a partir da parte inferior direita do Sol

12:24 (5 de junho de 2012) pode ser visto o trânsito de Vénus através do Sol. Isto não voltará a acontecer até 2117.

13:03 (19 de julho de 2012) um ciclo complexo de campos magnéticos e formas de plasma e que dura horas

13:50 (31 de agosto de 2012) a erupção mais icónica deste ciclo solar irrompe a partir da parte inferior esquerda do Sol.

20:25 (29 de setembro de 2013 uma erupção de proeminência forma um longo ‘canyon’ que é então coberto com laços de plasma.

26:39 (8 de outubro de 2014) as regiões ativas no Sol assemelham-se a uma lanterna “jack o’ mesmo a tempo do Halloween

36:18 (9 de maio de 2016) Mercúrio transita através da face do Sol. Mais pequeno e mais distante do que Vénus é difícil de detetar.

43:20 (5 de julho 2017) um grande grupo de manchas solares passa duas semanas a atravessar a face do Sol.

44:20 (6 de setembro 2017) a sequência mais poderosa de erupções durante este ciclo solar crepita durante vários dias, atingindo um pico em X9.3.

57:38 (11 de novembro de 2019) Mercúrio volta a transitar pelo Sol para a SDO. O próximo trânsito não será antes de 2032

Temos muita urgência em saber mais do Sol

A SDO e outras missões da NASA continuarão a vigiar o nosso Sol nos próximos anos, fornecendo mais informações sobre o nosso lugar no espaço e informações para manter os nossos astronautas e bens seguros.

Concluiu a NASA.

Portanto, com estas notas em cima, observe aqui o vídeo e delicie-se com imagens incríveis: