NASA mostra imagens do novo rover Mars 2020 que irá procurar vida em Marte

A NASA está a desenvolver um novo rover para bater o solo de Marte na expectativa de encontrar vestígios de vida. Nesse sentido, a agência espacial revelou ao mundo o novo veículo para as missões marcianas na procura de materiais orgânicos já a partir de 2021.

Mars 2020, é um rover planetário baseado nas configurações do rover Curiosity do Mars Science Laboratory. Segundo as previsões da NASA, deverá ser enviado para o planeta vermelho dentro de poucos meses.

Rover Mars 2020 deverá pousar em Marte em fevereiro de 2021

Atualmente, os rovers e as sondas são os únicos equipamentos humanos que já conhecem alguma realidade de Marte. São os olhos e ouvidos dos astrónomos que estudam pormenorizadamente as condições do próximo planeta a receber o homem. Nesse sentido, a agência espacial norte-americana tem em desenvolvimento um novo rover, o Mars 2020.

Conforme é dado a conhecer, este novo veículo tem bastantes similaridades com os rovers anteriores, o seu tamanho é semelhante ao de um automóvel e está equipado com os mais modernos sensores. Os braços e outros acessórios da máquina deverão auxiliar o robô a recolher cerca de 30 amostras do solo marciano para investigação científica.

O que se sabe da missão da NASA até ao momento?

A fim de permitir um acompanhamento mais próximo dos curiosos e apaixonados pela astronomia, a NASA criou uma página web com vários detalhes da missão. Segundo esta mesma fonte de informação, a janela de lançamento está fixada entre 17 de julho e 5 de agosto de 2020. O local de lançamento para o espaço deste veículo será a base da Força Aérea, Cabo Canaveral, na Florida.

O pouso está programado para acontecer no dia 18 de fevereiro de 2021. O local, como já foi avançado há algum tempo, será na Cratera Jezero, com cerca de 250 metros de profundidade.

Apesar da missão ter uma agenda recheada de recolhas, esta terá uma duração de pelo menos um ano marciano, cerca de 687 dias na Terra.

Qual a razão da escolha deste local?

Conforme publicou a agência Reuters, os cientistas acreditam que a cratera foi um lago no passado e que contém atualmente sedimentos orgânicos que poderão comprovar a existência de vida no planeta no passado.

O interessante é que nós estamos a procurar vestígios de [materiais] químicos de milhões de milhões de anos atrás.

Referiu à agência o subdiretor do projeto do Mars 2020, Matt Wallace.

Nesse sentido, a agência americana equipou o rover com vários e diversificados dispositivos a bordo, entre os quais estão 23 câmaras, dois “ouvidos” que permitirão ouvir ventos marcianos e lasers usados ​​para análises químicas. O veículo tem 6 rodas, tal como já tinha o seu antecessor, o Curiosity, permitindo atravessar terrenos rochosos.