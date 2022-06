NASA está a reunir uma equipa para estudar os OVNI

Os Objetos Voadores não Identificados (OVNI) assustam algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, intrigam outras. Exemplo destas últimas é a NASA, que está a reunir uma equipa de investigação para estudar estes artefactos desconhecidos.

Depois de muitos anos de especulação, a NASA vai avançar com uma investigação.

A NASA anunciou, recentemente, que está a reunir uma equipa independente de investigadores com o objetivo de estudar as observações dos agora chamados fenómenos aéreos não identificados (em inglês, unidentified aerial phenomena, UPA).

A agência espacial americana planeia estudar estes avistamentos de uma perspetiva científica, embora esclareça que “não há provas de que os UAP sejam de origem extraterrestre”. Além disso, a NASA salientou que as limitações associadas aos avistamentos dos artefactos tornam difícil chegar a conclusões lógicas.

A equipa responsável pelo estudo dos OVNI é dirigida pelo astrofísico David Spergel, com o apoio da Science Mission Directorate da NASA. Juntos irão identificar os dados que existem sobre os OVNI e descobrir a melhor forma de reunir essa informação no futuro.

Além disso, de acordo com a NASA, irão identificar formas de a agência “usar esses dados para fazer avançar a compreensão científica dos UAP”. Segundo Thomas Zurbuchen, administrador associado para a ciência, o estudo será aberto e não classificado.

Recorde-se que, no ano passado, o Pentágono publicou um relatório próprio relativo às potenciais origens dos OVNI, tendo enumerado cinco possíveis explicações para os fenómenos que muitos avistam pelo céu. Além de explicações concretas, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América também incluiu “outros”, para integrar os eventos para os quais não conseguiu encontrar explicação. Além disso, em 2020, publicou filmagens, oficializando, a captura de imagens que incluem objetos desconhecidos no céu.

Apesar de estar a levar a cabo esta investigação, a NASA reforçou que é pouco provável que os extraterrestres sejam a fonte de qualquer OVNI.

Leia também: