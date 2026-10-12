NASA disponibiliza mais de 800 GB de dados da Artemis II. Há descobertas surpreendentes!

A missão Artemis II terminou em abril, mas as descobertas estão longe de acabar. A NASA acaba de abrir ao público um verdadeiro tesouro científico, com mais de 800 GB de fotografias, vídeos e gravações recolhidos durante a viagem à Lua. Entre os registos estão fenómenos que os astronautas testemunharam e que poderão ajudar a preparar o regresso da humanidade à superfície lunar.

Mais de 11 mil imagens e vídeos da missão Artemis II

A NASA anunciou, no passado dia 7 de outubro, a disponibilização pública de uma enorme quantidade de dados científicos recolhidos durante a missão Artemis II, realizada em abril de 2026.

O arquivo, agora acessível através do Planetary Data System (PDS), inclui mais de 800 GB de informação, parte da qual nunca tinha sido divulgada.

Entre os conteúdos disponibilizados encontram-se:

Mais de 11 mil fotografias e vídeos , captados pelas câmaras dos astronautas e da cápsula Orion.

, captados pelas câmaras dos astronautas e da cápsula Orion. Mais de 8,5 horas de gravações áudio , incluindo observações científicas feitas pela tripulação.

, incluindo observações científicas feitas pela tripulação. Imagens anotadas pelos próprios astronautas, com indicações sobre fenómenos observados.

Transcrições das comunicações e documentação técnica da missão.

Segundo a agência espacial norte-americana, trata-se do primeiro grande conjunto de dados científicos planetários recolhidos predominantemente por seres humanos para além da Terra em mais de 50 anos.

Imagem captada a 6 de abril de 2026, num tablet da tripulação da Artemis II, com anotações dos astronautas sobre os locais onde observaram impactos de meteoritos na Lua. A bordo da cápsula Orion, a cerca de 74 mil quilómetros da superfície lunar, os astronautas identificaram cinco ténues clarões provocados pela colisão de fragmentos rochosos com a Lua. Fonte: NASA/CSA

Astronautas testemunharam impactos de meteoritos na Lua

Uma das revelações mais interessantes deste arquivo está relacionada com aquilo que os astronautas observaram enquanto a Orion sobrevoava a Lua.

Durante um período em que a superfície lunar se encontrava escurecida, os quatro tripulantes conseguiram identificar cinco clarões provocados por impactos de pequenos meteoritos.

Estes fenómenos acontecem quando fragmentos rochosos atingem a superfície lunar a velocidades elevadas, libertando energia suficiente para produzir breves flashes luminosos.

O mais surpreendente é que alguns destes clarões poderão estar entre os mais ténues alguma vez observados diretamente pelo olho humano.

Os astronautas registaram as posições dos impactos através de anotações digitais, permitindo aos investigadores relacionar as observações com regiões específicas da superfície lunar.

Estes dados são particularmente importantes para compreender a frequência dos impactos de pequenos meteoritos, um fator essencial para avaliar os riscos que futuras bases lunares poderão enfrentar.

A Lua revelou cores e detalhes inesperados

Outro aspeto interessante das observações está relacionado com as cores da superfície lunar. Embora estejamos habituados a fotografias em que a Lua apresenta diferentes tonalidades de cinzento, os astronautas identificaram regiões com nuances de castanho, verde e outras tonalidades.

Estas diferenças podem fornecer pistas sobre a composição mineralógica e a história geológica do nosso satélite natural.

A tripulação também observou a chamada linha do terminador lunar, a fronteira entre as regiões iluminadas pelo Sol e aquelas que permanecem na escuridão.

Nesta zona, a iluminação rasante produz sombras muito pronunciadas, permitindo identificar montanhas, crateras e irregularidades do terreno com um detalhe impressionante.

Estas observações poderão ser particularmente úteis para as futuras missões Artemis, especialmente nas regiões próximas do polo sul lunar, onde as condições de iluminação representam um desafio para os astronautas. Nature

Qualquer pessoa pode explorar os dados da Artemis II

A NASA não disponibilizou apenas fotografias e vídeos. Publicou também três documentos científicos que ajudam a compreender e interpretar toda esta informação:

Artemis II Preliminary Lunar Science Report , com os primeiros resultados científicos.

, com os primeiros resultados científicos. Artemis II Lunar Science Operations Report , que descreve as operações científicas realizadas.

, que descreve as operações científicas realizadas. Artemis II Lunar Science Data User Guide, um guia técnico para utilização dos dados.

O objetivo é permitir que investigadores de todo o mundo analisem independentemente as observações e possam identificar novos fenómenos ou detalhes que tenham passado despercebidos.

Para os entusiastas da exploração espacial, a NASA disponibilizou ainda uma página dedicada aos principais registos da missão, com fotografias, gravações e documentação.

Pode consultar os conteúdos através dos seguintes endereços:

Mais do que um registo histórico, estes 800 GB representam uma oportunidade para estudar a Lua com informação recolhida diretamente por astronautas.

E, apesar de a missão ter terminado há vários meses, é provável que algumas das suas descobertas mais importantes ainda estejam escondidas entre os milhares de ficheiros agora disponibilizados.