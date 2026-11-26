Em setembro de 2022, a NASA fez história ao conseguir alterar a trajetória orbital de um asteroide através do impacto de uma nave espacial. Quatro anos depois, a missão europeia Hera chegou ao local da colisão e encontrou um cenário surpreendente: uma cratera do tamanho de um estádio, um asteroide em rotação descontrolada e centenas de fragmentos rochosos no espaço.

NASA provocou um impacto mais devastador do que se imaginava

A 26 de setembro de 2022, a missão DART (Double Asteroid Redirection Test) da NASA colidiu deliberadamente com Dimorphos, um pequeno asteroide com cerca de 151 metros de diâmetro, que orbita outro corpo celeste de maiores dimensões, denominado Didymos.

A nave espacial, com aproximadamente 580 kg, atingiu o asteroide a uma velocidade superior a 22.000 km/h, libertando cerca de 10 mil milhões de joules de energia.

O impacto reduziu em 33 minutos o período orbital de Dimorphos, demonstrando que a humanidade possui tecnologia capaz de alterar a trajetória de um asteroide.

Contudo, até agora, os cientistas desconheciam a verdadeira dimensão dos estragos provocados pela colisão.

Hera encontra uma cratera gigantesca e centenas de rochas

As primeiras imagens de proximidade, divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) a 25 de novembro de 2026, revelam que o impacto achatou uma das faces de Dimorphos, criando uma cratera que ocupa praticamente toda a largura do asteroide.

Além disso, o corpo celeste perdeu a estabilidade da sua rotação, apresentando agora um movimento caótico.

Outra grande surpresa foi a descoberta de centenas de fragmentos rochosos em redor dos dois asteroides. Alguns têm o tamanho de uma bola de futebol, enquanto outros apresentam dimensões comparáveis às de uma máquina de lavar roupa.

Os investigadores ainda não conseguiram determinar se todos estes fragmentos resultaram da colisão provocada pela NASA ou se alguns já existiam anteriormente.

Uma investigação a 193 milhões de quilómetros da Terra

Atualmente, a Hera encontra-se a uma distância de aproximadamente 25 a 30 quilómetros dos asteroides, deslocando-se a uma velocidade relativa média de apenas 12 centímetros por segundo.

Em janeiro de 2027, a missão deverá libertar dois pequenos satélites, equipados com instrumentos científicos distintos:

Juventas: utilizará um radar de baixa frequência para investigar a estrutura interna do asteroide.

utilizará um radar de baixa frequência para investigar a estrutura interna do asteroide. Milani: analisará a composição dos materiais e as partículas de poeira existentes nas proximidades.

Estas informações serão fundamentais para compreender como diferentes tipos de asteroides poderão reagir a uma colisão artificial.

Estamos mais perto de conseguir proteger a Terra?

Embora nenhum destes dois asteroides represente uma ameaça para o nosso planeta, a experiência poderá revelar-se determinante para a sobrevivência da humanidade no futuro.

A NASA demonstrou que é possível desviar um asteroide. Agora, a ESA pretende transformar essa experiência numa tecnologia de defesa planetária previsível e fiável.

A agência espacial europeia está também a desenvolver a missão Ramses, que deverá acompanhar o asteroide Apophis durante a sua passagem, em segurança, a aproximadamente 32.000 quilómetros da superfície terrestre, a 13 de abril de 2029. ESA

Pela primeira vez na história, a humanidade está a desenvolver ferramentas que poderão evitar uma catástrofe semelhante à que ditou a extinção dos dinossauros.