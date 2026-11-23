Uma expedição da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) seguiu em 2017 um alvo de sonar a cerca de 1,5 km de profundidade e, em vez de um navio afundado, encontrou algo mais insólito.

Em 2017, a expedição do navio Okeanos Explorer, da agência norte-americana NOAA, realizava trabalhos de mapeamento e de reconhecimento no Golfo do México, sob a liderança da bióloga marinha Diva Amon e do equinodermologista Charles Messing.

Numa das imersões, o sonar identificou, a cerca de 1,5 km de profundidade, uma estrutura de grandes dimensões rodeada por objetos mais pequenos, uma configuração típica de um navio naufragado e que fazia esperar, eventualmente, uma carga com interesse arqueológico. Então, a equipa enviou o ROV, o veículo submarino operado remotamente, para inspecionar aquilo a que um dos seus elementos chamou um alvo de sonar desconhecido.

O que as câmaras revelaram

As imagens mostraram uma planície arenosa, coberta de objetos brancos e enferrujados em forma de cubo, alguns dos quais abertos pelo impacto da queda, deixando à vista componentes de plástico e de cobre. Numa placa metálica coberta de areia e de resíduos de metal oxidado distinguiam-se apenas alguns títulos, como “To Operate”, “For Personal Safety” e “Problem Solving”, sendo o restante conteúdo praticamente ilegível.

Mais adiante, surgiu um contentor vermelho amassado, com um dos lados rasgado e vários dos mesmos objetos a saírem do interior, revelando que se tratava de eletrodomésticos, como frigoríficos, congeladores e máquinas de lavar, e que a placa continha instruções para lavar roupa.

Segundo as notas oficiais do mergulho, o contentor tinha o número de identificação ITLU733016, a que se somavam outras marcações, e a carga parecia incluir várias marcas, como RCA e GE, sem qualquer embalagem, o que levou a equipa a sugerir que se destinava a reciclagem. Um autocolante num dos aparelhos sugere que este terá tido origem no Appliance Park da General Electric, em Louisville, no Kentucky.

Outros eletrodomésticos estavam dispersos nas proximidades e mais ao longe, levando a equipa a assumir, inicialmente, que se tratava de um campo de destroços. Em direto, um dos elementos da equipa comentou, entre risos, que a função de centrifugação já não deveria estar a funcionar, e a tripulação acabou por apelidar o local de “Deep Clean”.

Um problema mais frequente do que se imagina

A equipa da NOAA especulou que o contentor poderá ter caído de um navio durante mau tempo. De acordo com dados do World Shipping Council, perdem-se no mar, todos os anos, entre algumas centenas e mais de mil contentores, num universo de aproximadamente 280 milhões transportados.

Num relatório recente com os números de 2025, a organização refere que o mau tempo aumenta a probabilidade de os navios deixarem cair carga ao enfrentarem mar mais agitado. Mesmo sem tempestades, temperaturas do oceano acima do normal podem aumentar a energia das ondas.

Um dos membros da equipa referiu que a investigação sugere que os contentores perdidos podem demorar centenas de anos, ou mais, a degradar-se por completo em águas profundas.

Algumas espécies já ocuparam a estrutura, com corais e hidroides a fixarem-se nas superfícies metálicas e um peixe de grandes dimensões a abrigar-se na sombra do contentor.

O impacto humano chega ao fundo do mar…

O vídeo divulgado foi compilado depois da expedição a partir das transmissões em direto, nas quais se ouvem as reações dos cientistas em tempo real, uma vez que o ROV está ligado ao navio por um cabo que transmite comandos e devolve dados e imagem.

Este tipo de missões faz parte do trabalho contínuo da NOAA na exploração do oceano profundo, e o episódio lembra, como notou um dos elementos da equipa durante o mergulho, de que o fundo do mar, muitas vezes visto como um espaço praticamente intocado, continua a ser afetado pela atividade humana.

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