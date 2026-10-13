Mounjaro: combinação experimental atinge perda média de peso de 23,3%

Associar um medicamento experimental à tirzepatida, a substância ativa do Mounjaro, pode aumentar a perda de peso. Num ensaio de fase 2b, a combinação com a dose mais elevada atingiu uma redução média de 23,3% em 48 semanas.

A abordagem chama-se EloraTZP e combina tirzepatida com eloralintida. Esta última é um fármaco em investigação que atua nos recetores da amilina, uma hormona envolvida na saciedade. O objetivo é complementar os mecanismos já explorados pela tirzepatida.

Como funciona esta combinação?

A tirzepatida atua nos recetores de duas hormonas, GLP-1 e GIP, ajudando a controlar a glicemia e a reduzir o apetite. Na União Europeia, o Mounjaro está autorizado para tratar a diabetes tipo 2 e para controlar o peso em adultos que cumpram determinados critérios, em conjunto com alimentação e atividade física.

A eloralintida acrescenta a ação sobre a via da amilina. Embora esta estratégia procure atuar em três vias hormonais, trata-se de dois fármacos combinados.

O que mostrou o ensaio?

O estudo incluiu 367 adultos com obesidade ou excesso de peso e diabetes tipo 2. Foi aleatorizado, realizado em dupla ocultação e controlado por placebo.

Ao fim de 48 semanas, a combinação de 9 mg de eloralintida com 15 mg de tirzepatida apresentou uma perda média de peso de 23,3%, contra 14,8% com tirzepatida de 15 mg isoladamente: uma diferença de 8,5 pontos percentuais.

Na HbA1c, indicador do controlo da glicemia, as reduções foram de 2,9 e 2,4 pontos percentuais, respetivamente. O objetivo principal era comparar a perda de peso com placebo; a comparação com tirzepatida era secundária.

Os 23,3% precisam de contexto

Os valores divulgados usam uma estimativa que pressupõe que todos os participantes aleatorizados teriam permanecido em tratamento durante 48 semanas, admitindo interrupções ou ajustes de dose. Não equivalem ao resultado de todos os participantes independentemente de terem abandonado o tratamento.

Os abandonos por acontecimentos adversos variaram entre 10,8% e 27,0% nos grupos da combinação, contra 2,9% com tirzepatida e 16,7% com placebo. O comunicado não identifica qual a combinação associada à taxa de 27,0%.

Os problemas gastrointestinais foram os acontecimentos adversos mais frequentes, sobretudo durante o aumento das doses. Além disso, perda de peso corporal não significa, por si só, perda equivalente de gordura. Os resultados também não devem ser extrapolados automaticamente para pessoas sem diabetes tipo 2.

Assim, os 23,3% devem ser interpretados como uma estimativa da eficácia da combinação nas condições definidas pela análise, e não como uma previsão do resultado de qualquer pessoa que inicie o tratamento.

A maior perda de peso tem de ser ponderada em conjunto com a tolerabilidade: os abandonos por acontecimentos adversos tornam especialmente relevante conhecer os resultados de uma análise que considere todos os participantes, incluindo os que interromperam o tratamento. Só com essa informação será possível avaliar melhor o benefício da combinação.

Ainda é um tratamento experimental

Os dados foram apresentados no congresso EASD de 2026. A Lilly prevê avançar para a fase 3 com uma formulação conjunta dos dois medicamentos.

Segundo a New Atlas, os resultados deste ensaio ainda não tinham sido publicados num artigo científico com revisão por pares. Serão necessários estudos maiores para confirmar os benefícios e esclarecer a segurança e a tolerabilidade a longo prazo.

A combinação permanece experimental, pelo que estes dados não sustentam uma recomendação de a acrescentar ao Mounjaro na prática clínica.