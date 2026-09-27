Medicamento para regenerar dentes já foi testado em humanos. Quando chega ao mercado?

Perder um dente e fazer nascer outro pode vir a deixar de ser ficção científica. Três anos depois de termos dado a conhecer uma investigação japonesa nesta área, o medicamento experimental já terminou a primeira fase de ensaios em humanos e prepara-se para uma nova etapa. Mas será que já está em produção?

Em julho de 2023, falámos de um medicamento que prometia estimular o crescimento de novos dentes. Os resultados em animais eram promissores e os investigadores apontavam 2030 como possível horizonte para a chegada do tratamento ao mercado.

Desde então, o projeto avançou. O medicamento chama-se TRG035, está a ser desenvolvido pela empresa japonesa Toregem BioPharma e já ultrapassou a primeira etapa de avaliação clínica em humanos. Contudo, ainda há caminho a percorrer até poder ser utilizado nas clínicas dentárias.

Primeira fase de ensaios em humanos já terminou

A Toregem anunciou, num comunicado publicado em novembro de 2025, que tinha concluído a fase I dos ensaios clínicos no Japão. Segundo a empresa, os resultados confirmaram a segurança do medicamento nas condições avaliadas.

Esta é uma etapa relevante, mas não significa que o tratamento esteja pronto para utilização generalizada. Uma avaliação inicial de segurança não demonstra, por si só, que seja possível fazer nascer novos dentes em pessoas de forma previsível.

A empresa também revelou contactos preliminares com a FDA, a autoridade norte-americana responsável pelos medicamentos, para orientar futuros ensaios nos Estados Unidos. Trata-se de preparação do desenvolvimento clínico, sem representar uma autorização de comercialização.

Katsu Takahashi lidera a investigação japonesa que procura estimular o crescimento de novos dentes através de um anticorpo que bloqueia a proteína USAG-1.

Nova etapa prevê incluir 24 crianças

Uma das novidades mais recentes surgiu em 17 de agosto de 2026. A Toregem anunciou que a PMDA, autoridade reguladora japonesa, tinha concluído a análise exigida da notificação do ensaio clínico de fase IIa.

De acordo com o comunicado que apresenta esta nova fase, o estudo prevê incluir 24 crianças com ausência congénita grave de vários dentes e avaliar doses do tratamento.

O ensaio será realizado em vários centros, sem grupo de comparação. Os investigadores e os participantes saberão qual o tratamento administrado.

Na data do anúncio, a empresa explicava que o recrutamento e a administração do medicamento estavam previstos para depois da avaliação pela comissão de ética da instituição responsável. Assim, esta atualização confirma um avanço regulatório, mas não permite concluir que as crianças já tenham recebido o TRG035.

Como poderá um medicamento fazer nascer dentes?

O princípio está numa proteína chamada USAG-1, que limita o desenvolvimento dentário. O TRG035 é um anticorpo concebido para neutralizar essa proteína e, dessa forma, retirar um dos “travões” ao crescimento dos dentes.

Segundo a descrição do mecanismo apresentada pela Toregem, o objetivo é ativar estruturas precursoras de dentes que permanecem inativas, permitindo o desenvolvimento de novos dentes.

A abordagem apresentou resultados em animais. Demonstrar que pode produzir o efeito pretendido em humanos continua a ser uma das questões centrais da investigação.

O medicamento já está em produção?

Já foram fabricadas doses para investigação, mas isso não significa que exista produção comercial para abastecer farmácias ou clínicas.

A Toregem confirma, na documentação sobre o financiamento anunciado em maio de 2026, que parte dos recursos foi aplicada no fabrico de formulações para ensaios clínicos segundo as boas práticas de fabrico, conhecidas pela sigla GMP.

Ou seja, o medicamento existe e já foi produzido para ser administrado no contexto da investigação. Continua, contudo, a ser um tratamento experimental.

A mesma ronda de financiamento angariou aproximadamente 5,3 milhões de dólares, destinados a apoiar a fase II no Japão e a preparar o desenvolvimento clínico internacional.

Poderá substituir implantes e próteses?

Essa é uma das grandes expectativas, mas o primeiro objetivo é mais específico: tratar pessoas com ausência congénita de dentes, isto é, situações em que alguns dentes não chegaram a desenvolver-se.

É uma condição diferente de perder dentes devido a cáries, doença periodontal ou acidentes.

A Toregem inclui o tratamento da perda dentária adquirida nos seus objetivos futuros de desenvolvimento. No entanto, ainda não existe base para apresentar o TRG035 como uma alternativa comprovada aos implantes para essas pessoas.

A chegada ao mercado continua prevista para 2030?

O ano de 2030 acompanha este projeto desde os primeiros anúncios. O Hospital Kitano também apresenta esse horizonte na descrição da investigação, associado à necessidade de confirmar a eficácia e a segurança do tratamento.

Contudo, 2030 é uma meta, não uma data garantida de lançamento. Também não permite antecipar quando poderá existir acesso ao medicamento em Portugal.

Três anos depois, a promessa ganhou um nome e passou aos ensaios em humanos. O próximo grande passo será demonstrar que o tratamento consegue fazer nascer novos dentes nos doentes a que se destina, com segurança e resultados duradouros.