Marte: NASA conseguiu pela primeira vez produzir oxigénio noutro mundo

O rover Perseverance, que custou cerca de 3 mil milhões de dólares, é um conjunto de tecnologias avançadas que visam conhecer Marte e testar conceitos para um dia o planeta receber humanos. Encontrar água é um dos objetivos e o outro, como vamos ver, é provar que se pode produzir oxigénio a partir da atmosfera do planeta. A NASA já conseguiu produzir este gás, através de um módulo especial que o rover transporta.

O marco que o instrumento MOXIE alcançou, convertendo dióxido de carbono em oxigénio, aponta o caminho para a futura exploração humana do Planeta Vermelho.

Perseverance da NASA mostrou o MOXIE

A NASA tem uma lista de muitas experiências que serão feitas a partir dos vários sensores e módulos do rover Perseverance. Esta peça da mais pura e refinada tecnologia de exploração extraterrestre está já a fazer história.

Conforme vimos há dias, foi de dentro deste rover que saiu o helicóptero Ingenuity. Esta máquina voadora levantou já voo no planeta abrindo assim uma nova forma de explorar Marte.

Agora, a NASA deu a conhecer que usou uma outra tecnologia. Esta visa a conversão de parte da atmosfera fina e rica em dióxido de carbono do Planeta Vermelho em oxigénio. Assim, foi usado um instrumento experimental do tamanho de uma torradeira, que funciona a bordo do Perseverance.

A experiência chama-se Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). O teste ocorreu no passado dia 20 de abril, o 60.º dia marciano, ou sol, desde que a missão desembarcou a 18 de fevereiro.

Produzir oxigénio em Marte é possível

Embora a demonstração da tecnologia esteja apenas no início, a verdade é que pode ser uma revolução. Isto é, o conceito que até hoje era apenas possível na ficção científica, torna-se num facto provado.

Com esta tecnologia, numa outra escala, será possível produzir oxigénio, armazenar e usar este gás para fornecer energia aos foguetões. A título de curiosidade, para queimar o seu combustível, um foguetão deve ter mais oxigénio por peso. Para tirar quatro astronautas da superfície marciana numa missão futura, seriam necessárias, aproximadamente, 7 toneladas métricas de combustível de foguetão e 25 toneladas métricas de oxigénio.

Além disso, estes dispositivos também poderão um dia fornecer ar respirável para os próprios astronautas.

Os astronautas que passarem um ano na superfície usarão talvez uma tonelada métrica entre eles.

Referiu o investigador do MOXIE, Michael Hecht.

O MOXIE é uma investigação de tecnologia de exploração – assim como a estação meteorológica Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Muita energia consumida para produzir oxigénio

O processo de conversão de dióxido de carbono em oxigénio requer altos níveis de calor para atingir uma temperatura de aproximadamente 800 graus Celsius. Portanto, para esta câmara de conversão poder funcionar sem danificar a Perseverance e os seus componentes internos, a unidade MOXIE é feita com materiais tolerantes ao calor.

As suas peças são feitas de liga de níquel impressas em 3D, que aquecem e arrefecem os gases que fluem através delas, e um aerogel leve que ajuda a reter o calor. Uma fina camada de ouro na parte externa do MOXIE reflete o calor infravermelho, evitando que ele se irradie para fora e danifique outras partes do rover.

Nesta primeira operação, a produção de oxigénio do MOXIE foi bastante modesta – cerca de 5 gramas, equivalente a cerca de 10 minutos de oxigénio respirável para um astronauta. O MOXIE foi projetado para gerar até 10 gramas de oxigénio por hora.

O MOXIE não é apenas o primeiro instrumento a produzir oxigénio noutro mundo. É a primeira tecnologia deste tipo que ajudará as missões futuras a “viver da terra”, usando elementos do ambiente de outro mundo, também conhecido como utilização de recursos in-situ.

Concluiu Trudy Kortes, diretora de demonstrações de tecnologia do STMD.

Este é um passo importantíssimo para o planeta Marte poder receber e manter humanos no seu solo.

Leia também: