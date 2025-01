“Maior e mais robusto estudo” deste tipo associa 15 fatores ao risco de demência precoce

Embora a demência seja muito mais comum em adultos mais velhos, todos os anos centenas de milhares de pessoas são diagnosticadas com demência de início precoce. Um estudo publicado em 2023 esclarece as razões para tal.

Segundo David Llewellyn, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, "este é o maior e mais robusto estudo deste tipo já realizado".

Emocionantemente, pela primeira vez, revela que podemos ser capazes de tomar medidas para reduzir o risco dessa condição debilitante, visando uma série de fatores diferentes.

Disse o epidemiologista, quando os resultados foram publicados, em dezembro de 2023.

A maioria da investigação anterior nesta área analisou a genética transmitida ao longo das gerações, mas, neste caso, a equipa identificou 15 fatores diferentes relacionados com o estilo de vida e a saúde.

Para isso, analisou dados recolhidos de 356.052 pessoas com menos de 65 anos, no Reino Unido.

O baixo estatuto socioeconómico, o isolamento social, a deficiência auditiva, o acidente vascular cerebral, a diabetes, as doenças cardíacas e a depressão foram todos associados a um risco mais elevado de demência de início precoce.

A deficiência de vitamina D e os níveis elevados de proteína C-reativa (produzida pelo fígado em resposta à inflamação) implicaram, também, um risco mais elevado, tal como ter duas variantes do gene ApoE4 ε4 (um cenário genético já associado à doença de Alzheimer).

Segundo o Science Alert, os investigadores descreveram a relação entre o álcool e a demência de início precoce como "complexa".

Enquanto o abuso de álcool conduziu a um aumento do risco, o consumo moderado a pesado esteve correlacionado com uma redução do risco - possivelmente porque as pessoas deste segundo grupo são, em geral, mais saudáveis.

Os níveis mais elevados de educação formal e a menor fragilidade física foram, também, associados a um menor risco de demência de início precoce. Tudo isto ajuda a preencher algumas das lacunas de conhecimento.

Já sabíamos, através da investigação sobre pessoas que desenvolvem demência numa idade mais avançada, que existe uma série de fatores de risco modificáveis. Além dos fatores físicos, a saúde mental também desempenha um papel importante, incluindo evitar o stress crónico, a solidão e a depressão.

Afirmou o neuroepidemiologista Sebastian Köhler, da Universidade de Maastricht, nos Países Baixos.

Fatores são modicáveis, pelo que oferecem esperança contra a demência

Embora os resultados não provem que a demência é necessariamente causada por estes fatores, ajudam a construir um quadro mais detalhado. De facto, saber mais sobre as causas pode ajudar a desenvolver melhores tratamentos e medidas preventivas.

Uma vez que muitos dos fatores são modificáveis, o estudo oferece esperança aos que trabalham para encontrar formas de vencer a demência, em vez de apenas a controlar.

Em última análise, poderá ser possível reduzir o risco de demência através de uma vida mais saudável.

A demência de início precoce tem um impacto muito grave, porque as pessoas afetadas normalmente ainda têm um emprego, filhos e uma vida ocupada. A causa é muitas vezes assumida como genética, mas para muitas pessoas não sabemos exatamente qual é a causa. É por isso que também quisemos investigar outros fatores de risco neste estudo.

Esclareceu Stevie Hendriks, neurocientista da Universidade de Maastricht.

