Maior câmara digital do mundo descobre um novo mundo para lá de Plutão

O Sistema Solar ainda esconde mundos por descobrir. O Observatório Vera C. Rubin, no Chile, identificou um objeto gelado que poderá juntar-se à família dos planetas anões. Chama-se 2026 ED138 e terá entre 600 e 1500 quilómetros de diâmetro.

Durante décadas, aprendemos que o Sistema Solar tinha nove planetas. Depois, Plutão mudou de categoria e os manuais tiveram de acompanhar a decisão. Agora, uma descoberta volta a lembrar-nos de que o inventário da nossa vizinhança cósmica está longe de estar concluído.

Anunciado a 27 de outubro, o objeto 2026 ED138 foi identificado em imagens recolhidas pelo Observatório Vera C. Rubin durante a preparação do seu grande levantamento do céu.

Para já, é um candidato a planeta anão: a sua existência está estabelecida, mas faltam dados para confirmar a classificação. Segundo a National Science Foundation, poderá ser um dos maiores candidatos encontrados nesta região distante.

Um mundo escondido entre milhões de estrelas

O 2026 ED138 encontra-se atualmente a cerca de 46 unidades astronómicas do Sol. Cada unidade corresponde à distância média entre a Terra e a nossa estrela, aproximadamente 150 milhões de quilómetros. Estamos, portanto, a falar de quase 6.900 milhões de quilómetros.

Para comparação, Plutão fica, em média, a cerca de 40 unidades astronómicas do Sol. Mesmo com centenas de quilómetros de diâmetro, um objeto tão distante surge nas imagens como um pequeno ponto de luz.

Mas a distância não explica tudo. O ED138 aparece numa região do céu próxima do plano da Via Láctea, onde milhões de estrelas dificultam a identificação de pontos ténues em movimento. Encontrá-lo exigiu combinar imagens de diferentes momentos e reconhecer um movimento discreto no meio dessa multidão estelar.

Foi isso que Matthew Holman, do Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian, conseguiu fazer a 13 de outubro, ao analisar dados com software desenvolvido em conjunto com Kevin Napier. O brilho do objeto, tendo em conta a distância, chamou imediatamente a atenção.

Mario Jurić, da Universidade de Washington, encontrou depois mais observações nos arquivos do Rubin. A pesquisa em imagens de outros levantamentos permitiu recuar até 2016, dando aos investigadores cerca de uma década de registos para reconstruir a órbita. A sequência da descoberta foi descrita no comunicado do observatório.

Porque é que o tamanho ainda é uma incógnita?

A estimativa de 600 a 1500 quilómetros de diâmetro tem uma margem considerável. A explicação está na forma como observamos estes corpos: através da luz solar que refletem.

Um objeto pequeno com uma superfície muito refletora pode parecer tão brilhante como outro maior e mais escuro. Sem conhecer essa capacidade de reflexão, chamada albedo, os astrónomos não conseguem determinar o diâmetro com precisão.

As observações da radiação térmica emitida pelo próprio objeto poderão ajudar a resolver o problema. O estudo científico disponibilizado pelos investigadores apresenta precisamente um intervalo de dimensões calculado para diferentes valores de refletividade.

O tamanho é importante porque um planeta anão tem de possuir massa suficiente para que a gravidade lhe dê uma forma aproximadamente arredondada. Além disso, deve orbitar o Sol, não ser um satélite e não ter “limpado” a sua vizinhança orbital de outros corpos.

O ED138 apresenta características promissoras, mas a confirmação exige mais observações. Se receber essa classificação, juntar-se-á a Plutão, Éris, Haumea, Makemake e Ceres.

Uma câmara de 3200 megapíxeis ao serviço da descoberta

O resultado mostra o potencial tecnológico do Rubin. Instalado no Cerro Pachón, no Chile, o observatório combina um telescópio de 8,4 metros com uma câmara de 3200 megapíxeis, a maior câmara digital alguma vez construída.

Ao longo dos dez anos do programa Legacy Survey of Space and Time, o objetivo é observar repetidamente o céu austral, regressando às mesmas regiões a cada poucas noites.

O Observatório Vera C. Rubin da NSF-DOE fica no topo de uma montanha chilena chamada Cerro Pachón, a 2.694 metros acima do nível do mar. (Crédito: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/A. Pizarro D.)

O resultado será uma espécie de filme do Universo. Ao comparar imagens, os investigadores poderão detetar asteroides, cometas, estrelas que variam de brilho e explosões estelares.

Os dados também ajudarão a estudar a matéria escura, a energia escura e a história do Sistema Solar.

A órbita inclinada do ED138 poderá guardar pistas sobre interações gravitacionais antigas com Neptuno. Contudo, este objeto não corresponde ao hipotético Planeta Nove: as suas dimensões e distância colocam-no numa categoria diferente da desse possível planeta gigante.

Mesmo sem resolver esse mistério, a descoberta deixa uma ideia clara de que há mundos inteiros escondidos nos nossos arquivos de imagens, à espera de instrumentos e software capazes de os revelar.