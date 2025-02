Lisboa volta a tremer: sismo de magnitude 4.7 na escala de Richter sentido na capital

Um sismo de magnitude 4.7 na escala de Richter foi sentido às 13h24 desta segunda-feira, em Portugal Continental.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico dá conta de um tremor de terra de magnitude 4,7 na escala de Richter.

O sismo, cujo epicentro foi a 24 quilómetros a sudeste de Lisboa, foi sentido às 13h24 desta segunda-feira, em Portugal Continental.

Conforme está a ser reportado, o abalo foi sentido em vários locais da grande Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 17-02-2025 pelas 13:24 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 km a Sudoeste de Seixal.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra.