Jovem de 11 anos constrói foguetão e escreve 600 linhas de código para configurá-lo

Yan Hongsen publicou recentemente um vídeo com 600 linhas de código que escreveu para o sistema de controlo de voo do seu foguetão. O vídeo tornou-se rapidamente viral, cativando audiências de todo o mundo com o seu notável talento e ambição.

Yan Hongsen: tem 11 anos e já sonha ser engenheiro aeroespacial

Os 450.000 seguidores têm acompanhado o inspirador e aspirante a engenheiro aeroespacial ao longo dos últimos dois anos, segundo o The Star. A partir de agosto de 2022, Hongsen construiu o seu primeiro foguetão em 10 meses.

Em junho de 2023, lançou o seu foguetão inaugural, a que deu o nome de Sen Xing, que significa "avançar". No entanto, o foguetão avariou após o lançamento, uma vez que o para-quedas não se abriu quando o propulsor se separou do foguetão. No entanto, como um verdadeiro cientista em formação, ele simplesmente começou a aprender e a tentar novamente.

Recentemente, atualizou os seus seguidores sobre os seus progressos, revelando que escreveu 600 linhas de código, para além de ter estudado física e química. Espera lançar o seu próximo foguetão em breve e, eventualmente, tornar-se um engenheiro aeroespacial.

Tudo começou aos 4 anos de idade...

A ascensão de Yan Hongsen à fama começou aos 4 anos de idade, quando o seu pai o levou ao lançamento de um foguetão, despertando nele o génio, segundo o The Global Times. Desde então, aprendeu online linguagens de programação, físico-química, teoria aeroespacial e circuitos elétricos.

Aos nove anos, alcançou a fama na Internet quando corrigiu publicamente erros num vídeo de astronomia apresentado por um planetário em Lhasa. Na altura, foi fotografado ao computador com um microfone e um rato, enquanto ensinava temáticas aeroespaciais aos seus colegas de turma, com apenas nove anos de idade.

Ganhando a admiração de inúmeros seguidores, começou a construir o seu próprio foguetão, com meio milhão de pessoas a assistir, na sua sala de estar que os pais transformaram num estúdio de investigação de foguetões para apoiar os seus sonhos.

Apesar da avaria, o seu primeiro foguetão foi considerado um sucesso pelo pai, uma vez que os contratempos acontecem mesmo aos melhores engenheiros aeroespaciais. O Falcon 9 da SpaceX também teve recentemente um problema. O jovem de 11 anos demonstrou a mentalidade correta ao identificar o problema e regressar ao trabalho.

Curiosamente, o rapaz planeia lançar o foguetão em breve, embora a data exata não esteja especificada.

