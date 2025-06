James Webb descobre dois planetas gigantes que são fábricas de luas

O telescópio James Webb fotografou dois planetas gigantes no sistema YSES-1, a mais de 300 anos-luz de distância. Os cientistas observaram nuvens de silicato num deles e um disco de poeira quente à volta do outro, dois fenómenos muito raros em exoplanetas.

A informação em 3 pontos: 1. O telescópio James Webb captou imagens diretas de dois exoplanetas gigantes, YSES-1b e YSES-1c, situados a mais de 300 anos-luz. 2. YSES-1c apresenta nuvens de silicato, enquanto YSES-1b está rodeado por um disco de poeira quente — dois fenómenos raros. 3. Estas descobertas oferecem uma perspetiva única sobre a formação planetária, graças à juventude do sistema YSES-1, com 16,7 milhões de anos.

Ainda há muitas estrelas no céu

Depois desta magnífica imagem das galáxias mais antigas do nosso universo, o Telescópio Espacial James Webb acaba de fornecer uma imagem direta de dois exoplanetas gigantes, YSES-1b e YSES-1c.

Os dois mundos agora descobertos orbitam uma estrela jovem, semelhante ao Sol (a estrela YSES 1), a mais de 300 anos-luz de distância. Os investigadores utilizaram imagens diretas para analisar a luz destes planetas.

Este método fornece pormenores sem precedentes da sua atmosfera e ambiente. As observações mostram a presença de nuvens de silicato no YSES-1c e um disco de poeira quente à volta do YSES-1b.

Estas descobertas continuam a ser excecionais no estudo dos exoplanetas.

Dois planetas gigantes têm atmosferas e discos inesperados

O YSES-1b e o YSES-1c têm massas entre cinco e quinze vezes superiores à de Júpiter. O planeta mais próximo da estrela está pelo menos quatro vezes mais longe do Sol do que Plutão. Os investigadores escolheram a imagem direta, uma técnica que lhes permite captar a luz emitida pelos próprios planetas.

O que é realmente fantástico neste sistema é que, ao contrário da maioria dos planetas, podemos fotografá-lo.

Explica Evert Nasedkin do Trinity College Dublin.

No YSES-1c, os instrumentos detetam nuvens de silicato. Os cientistas observaram a mais forte absorção de silicatos alguma vez medida num exoplaneta. Estas nuvens parecem areia queimada ou pó de vidro.

Os grãos muito finos flutuam numa atmosfera que ainda está quente, um resquício da recente formação do planeta.

O YSES-1b mostra um disco circumplanetário de poeira quente, com uma temperatura estimada entre 200 e 300 °C. Este disco não tem origem na estrela, pois o disco original já desapareceu há muito tempo.

Os investigadores estão a considerar a possibilidade de colisões entre pequenos corpos rochosos ou a formação de luas. Este tipo de disco é ainda muito raro. Apenas três outros casos foram identificados, todos em torno de planetas mais jovens que o YSES-1b.

Observações do Webb fornecem visão única sobre a formação de planetas e luas

Os dois planetas do sistema YSES-1 ainda retêm o calor da sua formação. Isto torna possível estudar em pormenor a sua atmosfera e ambiente imediato. Os investigadores estão a usar espetroscopia de infravermelhos para analisar a composição química das nuvens de silicato no YSES-1c e para estudar a estrutura do disco de poeira à volta do YSES-1b.

A idade jovem do sistema, cerca de 16,7 milhões de anos, significa que podemos observar processos de formação que raramente são acessíveis noutros locais.

A configuração do YSES-1 não corresponde aos modelos clássicos de formação planetária. Os planetas estão localizados a distâncias invulgares uns dos outros. O programa de observação, que foi lançado ainda antes da partida do telescópio Webb, produziu o conjunto de dados mais detalhado alguma vez obtido sobre um sistema multiplanetário tão jovem.

Apenas três outros discos circumplanetários tão claramente observados existem nos arquivos científicos. O sistema YSES-1 continua, portanto, a ser uma raridade. E dado o desempenho cartográfico do James Webb, é uma aposta segura que irá captar cada vez mais exceções do seu género.